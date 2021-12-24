Hetman Excel Recovery для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 1000 руб. | Купить
|Ограничение:
|не сохраняются восстановленные данные
|Версия:
|4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|HetmanRecovery.com
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 670 | Статистика
|Размер:
|16,47 Мб
|СКАЧАТЬ
Hetman Excel Recovery - инструмент для восстановления утраченных или удаленных важных электронных таблиц как с полностью работоспособных, так и повреждённых накопителей. В этой программе использован ряд алгоритмов, позволяющих восстанавливать документы с отформатированных и заново разбитых на разделы дисков, устройств с повреждениями файловой системы и загрузочной области. Кроме того, доступен специальный режим для работы с изношенными и нестабильно работающими накопителями.
Программа восстанавливает документы в форматах Microsoft Excel 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010 и 2013, а также в и формате OpenOffice Calc, поддерживая такие типы файлов как: XLS и XLSX. Помимо документов Microsoft Excel, утилита может помочь в восстановлении документов в формате OpenDocumet (пакеты Open Office, Libre и Star Office): формат ODS.
Задействован целый комплекс алгоритмов для поиска удаленных файлов. Помимо обычного анализа файловой таблицы диска, используется специально разработанная технология под названием «Контентный анализ». С ее помощью программа может обнаружить и восстановить файлы, удалённые длительное время назад или находящиеся на отформатированном диске. Алгоритм считывает информацию непосредственно с поверхности диска. В процессе работы осуществляется поиск известных последовательностей бит («сигнатур»), с помощью которых программа пытается определить тип файла. К примеру, электронные таблицы в форматах XLS и XLSX идентифицируются последовательностями «D0 CF» и «50 4B» соответственно. Если нужная последовательность была обнаружена, утилита пытается определить длину файла и вычислить его точное местоположение на диске.
Пользоваться программой очень легко и просто, специальные знания и навыки не требуются. В программе имеется пошаговый мастер-подсказчик, который поможет на каждом этапе восстановления: выбор диска (папки) сканирования, глубина анализа, определение формата файлов, место сохранения информации и т.д. Удобно, что после сканирования доступен предпросмотр найденных элементов, чтобы Вы могли убедиться в правильности восстанавливаемого файла. Кстати, файл может быть сохранен на ПК, записан на CD/DVD-диск, упакован в ISO-образ или отправлен на удаленный FTP-сервер.
Одним словом, с Hetman Excel Recovery Вы сможете вернуть "к жизни" важные для Вас электронные таблицы, которые были утеряны в результате различных сбоев (повреждений) носителя или просто непреднамеренно удалены.
- Улучшен пользовательский интерфейс
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