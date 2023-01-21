Moon Reader для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.9.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 6 560 | Статистика
Размер:17,43 Мб
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Moon+ Reader - функциональный ридер для Android с большим количеством настроек и удобным интерфейсом. Поддерживает онлайн библиотеки и позволяет читать тысячи бесплатных электронных книг.

Приложение поддерживает следующие форматы: epub, fb2, mobi, chm, cbr, cbz, umd, txt, html, rar, zip или OPDS.

Особенности Moon+ Reader:

  • Настройка отображения: размер пробелов между словами, размер шрифтов, жирный, наклонный, шрифт с тенью и др.
  • Более 10 установленных тем, включая Дневной и Ночной режими работы.
  • Настройка действий для перелистывания страниц: касанием экрана, качелькой громкости, кнопкой камеры, кнопкой поиска или кнопкой назад.
  • 24 настраиваемых операции (касание экрана, свайп-жесты, аппаратные кнопки), включая до 15 настраиваемых действий: поиск, закладки, темы, навигация, размер шрифта и др.
  • 5 режимов перелистывания: реалистичный - как будто вы перелистываете страницу настоящей книги; попиксельно; построчно; смена страницы. Настраиваемая скорость перелистывания.
  • Регулировка яркости простым движением пальца в левой части экрана, управление жестами.
  • Интеллектуальный перенос абзацев; отступы для абзацев; убирает лишние пробелы и отступы;
  • Настройка предупреждений при длительном чтении, чтобы сохранить ваше зрение.
  • Эффект реального перелистывания страниц с настройкой скорости, цвета и прозрачности; 5 анимаций перелистывания.
  • Книжная полка: Любимые, Скаченные, Авторы, Теги; Обложки для книг, поиск, добавление книг с SD-карты.
  • Выравнивание текста, поддержка гибернации.
  • Возможность отключить подсветку аппаратных кнопок в Ночном режиме.
  • Контрастный режим, Аннотации, Словари (Оффлайновые или Онлайновые, поддержка Google Переводчика, ColorDict, Fora и др.), Перевод.
  • Возможность поделиться книгой.
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