Отзывов о программе Moon Reader 7.9.1 пока нет, можете добавить...

Отличное Android-приложение для чтения электронных книг и просмотра документов в различных...

Быстрая и удобная читалка файлов и документов формата DjVu для мобильных Android-устройств....

Moon+ Reader - функциональный ридер для Android с большим количеством настроек и удобным интерфейсом. Поддерживает онлайн библиотеки и позволяет читать тысячи бесплатных электронных книг.

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