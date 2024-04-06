Подводный мир приключений 3D для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.23 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|whatsup
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 185 | Статистика
|Размер:
|73,51 Мб
|СКАЧАТЬ
Подводный мир приключений 3D – маленькой рыбке находиться в море очень опасно, и только вы можете помочь ей собрать все икринки.
В зарослях водорослей, помимо полезных предметов, можно встретить хищных рыб, от которых можно скрыться с помощью маски-невидимки.
Если остается мало здоровье, его следует восполнить, найдя сердечко, звездочка придаст рыбке ускорение, а часы восполнят время.
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Admin
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