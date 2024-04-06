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Подводный мир приключений 3D для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.23 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 185 | Статистика
Размер:73,51 Мб
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Подводный мир приключений 3D скриншот № 1
Подводный мир приключений 3D скриншот № 2
Подводный мир приключений 3D скриншот № 3
Подводный мир приключений 3D скриншот № 4

Подводный мир приключений 3D – маленькой рыбке находиться в море очень опасно, и только вы можете помочь ей собрать все икринки.

В зарослях водорослей, помимо полезных предметов, можно встретить хищных рыб, от которых можно скрыться с помощью маски-невидимки.

Если остается мало здоровье, его следует восполнить, найдя сердечко, звездочка придаст рыбке ускорение, а часы восполнят время.

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