Подводный мир приключений 3D – маленькой рыбке находиться в море очень опасно, и только вы можете помочь ей собрать все икринки.

В зарослях водорослей, помимо полезных предметов, можно встретить хищных рыб, от которых можно скрыться с помощью маски-невидимки.

Если остается мало здоровье, его следует восполнить, найдя сердечко, звездочка придаст рыбке ускорение, а часы восполнят время.