Fruit Ninja

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Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте
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Захватывающая игра для мобильных устройств на платформе Android, в которой игроку предстоит отбить могущественный артефакт у наглых и вороватых инопланетных
Разозлить Соседа : Новый Год 1.0.5 для Android
Разозлить Соседа : Новый Год - неофициальный клон популярной компьютерной игры "Как достать соседа!" теперь для Android
Plants vs Zombies 2.5 для Android
Plants vs Zombies — защитите себя и свое жилище от злобных зомби. В этом вам помогут растения с уникальными возможностями. Некоторые из них умеет стрелять, другие
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Мышь на экране для кота - отличное развлечение не только для домашних питомцев, но и для их владельцев. Заведите мышь в своем смартфоне! В настройках можно выбирать
Пожар 1.1.0.2 для Android
Пожар - бесплатная аркада для Android-смартфонов и планшетов, которая представляет клон с японской игры нинтендо "Fire" (Пожар), выполненной в стиле, популярной в