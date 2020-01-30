PAC-MAN для Android

PAC-MAN 7.3.2 для Android

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Описание PAC-MAN 7.3.2 для AndroidОписание   Скачать PAC-MAN 7.3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (59,12 Мб) Скриншоты PAC-MAN 7.3.2 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика PAC-MAN 7.3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о PAC-MAN 7.3.2 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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PAC-MAN – знаменитая игра из 80-х годов возвращается на ваши устройства с новыми идеями. Вы по-прежнему будете управлять неким аналогом колобка, съедая на своем пути все точки и спасаясь от привидений. Нововведения игры состоят в том, что вы сможете проходить не только все 255 классических лабиринтов, но и попробовать другие режимы.

PAC-MAN +Tournaments предлагает вам посоревноваться с другими игроками в режиме мультиплеера, попробовать свои силы в новом турнире с обновляемыми уровнями и попытаться собрать новые бонусные предметы. Помимо этого, в игре вас ожидают новая цветовая гамма, рейтинг игроков со всего мира и огромное количество достижений.

Что нового в PAC-MAN 7.3.2 для Android?
  • Новые материалы.
  • Общие улучшения.
PAC-MAN
PAC-MAN
PAC-MAN
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 039
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе PAC-MAN

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