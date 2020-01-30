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Новая галактика - увлекательные космические баталии на звездных кораблях. Рев двигателей, вспышки плазменных орудий и осколки кораблей ваших врагов не дадут вам
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CS Aim Training - уникальная игра для Android, которая позволит максимально натренировать свою ловкость и реакцию. Стань снайпером, старайся попасть с максимальной
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Ну, Погоди! – популярная в советское время игра реализована для Android-устройств, как и раннее, волк будет ловить яйца с четырех направлений. Мелодии и персонажи,
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Мобильная аркада со стрельбой, в которой необходимо прокачивать свой корабль и все дальше продвигаться на горячем поле боя. Множество уровней с захватывающими