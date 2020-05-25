APUS Launcher для Android

APUS Launcher 3.10.13 для Android

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Описание APUS Launcher 3.10.13 для AndroidОписание   Скачать APUS Launcher 3.10.13 для AndroidСКАЧАТЬ (23,68 Мб) Скриншоты APUS Launcher 3.10.13 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика APUS Launcher 3.10.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о APUS Launcher 3.10.13 для AndroidОтзывы (0)  
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APUS Launcher - красивый и функциональный лаунчер для Android, позволяющий не только полноценно заменить стандартную оболочку, но и использовать ряд дополнительных опций для наилучшей организации вашего устройства. В этом приложении все продумано до мелочей. APUS Launcher конечно привнесет в ваш девайс и красивые обои и забавные эффекты, но основная фишка все же в гибкой настройке и удобстве использования смартфона или планшета.

APUS Launcher оснащен продвинутым анализатором данных устройства: утилита может определить категорию того или иного приложения, сервиса, службы и распределить их по выделенным папкам: Игры, Связь, Фото, Медиа, Инструменты и т.д. Кстати, при необходимости можно переносить приложения между папками, а сами директории быстро переименовываются.

Ну а набор изменения параметров самого Android-девайса порадует даже самых взыскательных пользователей: тут вам и управление яркостью, и отключение/включение модулей связи, и мощный фонарик, и автоматическое вращение, и определение местоположения и многое-многое другое. Удобно, что есть возможность увидеть и самые ресурсоемкие приложения, управление которыми позволит вашему девайсу дольше "прожить" без подзарядки.

Ну и наконец, APUS Launcher, несмотря на все разнообразие возможностей и доступный функционал, очень мало потребляет системных ресурсов и заряда батареи. С лаунчером вы привнесете свежесть и неповторимость своему Android-устройству.

Что нового в APUS Launcher 3.10.13 для Android?
  • Оптимизирован пользовательский интерфейс
  • Исправлены ошибки
APUS Launcher
APUS Launcher
APUS Launcher
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 673
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация
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