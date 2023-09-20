Yandex Launcher для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Yandex Apps
|Категория:
|Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 086 | Статистика
|Размер:
|33,91 Мб
|СКАЧАТЬ
Yandex Launcher - отличный персонализатор для Android-смартфонов, который сделает ваше устройство по-настоящему стильным, удобным, красивым и ярким. Этот лаунчер обеспечивает быстрый и комфортный доступ к самым нужным и часто используемым сервисам и службам гаджета - приложениям, контактам, настройкам, полезной информации т.д.
Все, чем вы часто пользуетесь, теперь запоминается и доступно к быстрому доступу: в лаунчере открывается специальная шторка, в которой собираются приложения, сайты, контакты пр. Здесь же реализован и поиск любой информации на смартфоне, в магазине приложений Play Market, да и вообще в интернете.
Еще стоит отметить оригинальную сортировку приложений по цветовому признаку. Это позволяет легко найти любую программу, название которой вы забыли, но зрительно запомнили ее цвет при запуске. Есть тут и раздел Рекомендаций, который анализирует устанавливаемые вами программы, предлагая скачать то, что может вам понравиться - полезные новинки, игры, виджеты и т.д.
Фишкой Yandex Launcher можно назвать создание Умных папок. Тут вы сможете собирать нужные приложения в директории по своему предпочтению, делая их более индивидуальными: цвет фона, открытие папки на весь экран, название и другое.
Удобно, что на главном рабочем экране Yandex Launcher покажет большой и красивый виджет с погодой и текущим временем, так что вы всегда будете в курсе текущей обстановки.
Конечно же, присутствует и множество визуальных тем оформления, иконок, эффектов анимации, обоев рабочего стола и других элементов персонализации гаджета, делающих его более стильным и привлекательным.
Этот лаунчер одинаково быстро работает на всех устройствах, не нагружая систему и не потребляя заряд аккумулятора. Так что попробуйте в деле это приложение и ощутите все преимущества Yandex Launcher.
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Admin
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