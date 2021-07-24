CLauncher - удобный лаунчер для Android-устройств, который упорядочит и рассортирует все приложения на Вашем гаджете в несколько простых действий, позволяя быстро находить именно то приложение, которое нужно в данный момент. Оболочка этого персонализатора выполнена в стильном дружественном интерфейсе, освоить который не составит абсолютно никакого труда.

Кроме качественной сортировки и классификации программ Вашего мобильного девайса на основе их функциональности, приложение обеспечивает быстрый доступ к поиску, скачиванию и установке различных приложений из Маркета.

Из других особенностей стоит выделить наличие такой опции как скрытие от посторонних глаз отдельных программ на смартфоне или планшете, защищая тем самым Ваши личные данные и конфиденциальность. Еще есть встроенные виджеты быстрой очистки устройства от мусора, погода, будильник и др. полезные фишки. Ну и конечно же, лончер содержит тысячи замечательных тем, обоев и иконок для полной персонификации гаджета.

При этом сам лаунчер очень демократичен к потребляемым ресурсам, а его настройки по умолчанию способствуют экономии заряда батареи. Так что если Вы ищите хорошую альтернативу для штатной оболочки своего устройства, то рекомендуем обратить внимание на персонализатор CLauncher, который удовлетворит основные запросы по настройке наилучшей функциональности рабочего пространства мобильного гаджета.