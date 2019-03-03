Nova Launcher для Android

Nova Launcher 6.0 для Android

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Описание Nova Launcher 6.0 для AndroidОписание   Скачать Nova Launcher 6.0 для AndroidСКАЧАТЬ (9,68 Мб) Скриншоты Nova Launcher 6.0 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Nova Launcher 6.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Nova Launcher 6.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Nova Launcher - продвинутый лаунчер для Android, который по праву входит в список самых популярных и востребованных альтернативных графических оболочек. Очень удобно, что сразу после установки Nova Launcher, пользователю предлагается импортировать предыдущую конфигурацию иконок и размещения виджетов и создать резервную копию настроек оболочки.

Присутствуют широкие возможности по кастомизации мобильного устройства, как например создание и удаление рабочих столов, добавление папок с ярлыками приложений, настройка эффектов перехода, регулировка скорости анимации, поддержка цветовых тем, настройка сетки расположения элементов и многое другое.

Основные возможности Nova Launcher:

  • Настройка сетки рабочего стола.
  • Настройка количества и расположения домашних экранов.
  • Различные эффекты прокрутки и перелистывания.
  • Бесконечная прокрутка.
  • Возможность изменять размер любого виджета.
  • Блокировка рабочих столов.
  • Настройка док-панели.
  • Изменение цветовой темы, размера и шрифта иконок.
  • Регулировка скорости прокрутки и анимации.
  • Возможность управления жестами.
  • Резервное копирование и восстановление настроек.
Что нового в Nova Launcher 6.0 для Android?
  • Небольшие исправления
Nova Launcher
Nova Launcher
Nova Launcher
Nova Launcher
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 017
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация
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Отзывы о программе Nova Launcher

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