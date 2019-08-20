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Kik 15.13.0 для iPhone
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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- Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Kik - удобный, простой в настройках и управлении мессенжер для безграничного общения с друзьями и близкими Вам людьми. Для начала использования сервиса Kik нужно пройти простую регистрацию. При этом никакие телефонные номера и SMS-ки не понадобятся: Вы вводите только имя пользователя, электронный адрес и пароль.
А дальше выбирайте с кем общаться, заводите новых друзей, организуйте групповые чаты до 50 человек или просто закрытые группы и т. д. Удобно, что есть встроенные фильтры, которые позволяют гибко настроить список контактов. Чтобы общение было более веселым и непринужденным, а также для выражения своих эмоций и переживаний, используйте забавные смайлики и мемы, которых в Kik предостаточно. Кроме того, в этом мессенжере реализована возможность отправлять не только текст, но также изображения и даже видеоролики, так что Вы можете легко делиться интересными картинками и клипами с друзьями, не покидая Kik.
Уже более 200 миллионов человек используют Kik для общения с друзьями. Присоединяйтесь и Вы к огромному сообществу Kik и будьте всегда на связи с близкими людьми.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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