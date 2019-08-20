Kik для iOS

Kik 15.13.0 для iPhone

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Описание Kik 15.13.0 для iPhoneОписание   Скачать Kik 15.13.0 для iPhoneСКАЧАТЬ (155.99 Мб) Скриншоты Kik 15.13.0 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Kik 15.13.0 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Kik 15.13.0 для iPhoneОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Kik - удобный, простой в настройках и управлении мессенжер для безграничного общения с друзьями и близкими Вам людьми. Для начала использования сервиса Kik нужно пройти простую регистрацию. При этом никакие телефонные номера и SMS-ки не понадобятся: Вы вводите только имя пользователя, электронный адрес и пароль.

А дальше выбирайте с кем общаться, заводите новых друзей, организуйте групповые чаты до 50 человек или просто закрытые группы и т. д. Удобно, что есть встроенные фильтры, которые позволяют гибко настроить список контактов. Чтобы общение было более веселым и непринужденным, а также для выражения своих эмоций и переживаний, используйте забавные смайлики и мемы, которых в Kik предостаточно. Кроме того, в этом мессенжере реализована возможность отправлять не только текст, но также изображения и даже видеоролики, так что Вы можете легко делиться интересными картинками и клипами с друзьями, не покидая Kik.

Уже более 200 миллионов человек используют Kik для общения с друзьями. Присоединяйтесь и Вы к огромному сообществу Kik и будьте всегда на связи с близкими людьми.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Kik
Kik
Kik
Kik
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 374
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Kik

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Отзывов о программе Kik 15.13.0 для iPhone пока нет, можете добавить...

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