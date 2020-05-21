AlterCam - виртуальная вебкамера, с помощью которой можно захватывать видео с указанного источника и добавлять к нему разнообразные эффекты в режиме реального времени. Доступно использование анимационных наклеек, текстовых блоков, изображений и других эффектов. Кроме того, у Вас появится возможность транслировать свой рабочий стол (или только его часть), проигрывать заранее записанный видеоролик в виртуальной камере и многое другое.
Стоит также отметить наличие в пакете установки специального драйвера виртуальной аудиокарты, который позволит Вам, помимо всего, изменять и свой голос в реальном времени.
Работать с программой очень просто и легко благодаря качественно продуманному и интуитивно понятному интерфейсу. После установки программы выберите нужный эффект из списка доступных, и начнется трансляция видео с этими эффектами в виртуальную камеру. Теперь укажите Вашу виртуальную камеру в приложениях типа Skype и позабавьте себя и своих собеседников веселыми преобразованиями.
Основные возможности:
Десятки прикольных эффектов для вебкамеры
Разделение видеопотока с камеры на несколько программ
VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).
Отзывы о программе AlterCam
ВебКатя про AlterCam 4.9.933 [20-05-2020]
Программа рабочая. Нужна была по работе. Обнаружился такой лайфхак - я получила лицензию нахаляву за топлесс-селфи. Техподдержка наверное офигела от такого хода :)) | | Ответить
Евгений про AlterCam 4.9.933 [30-01-2020]
Софтинка работает на удивление стабильно. Использую в школе (как спонсор) для проведения Skype-конференций с зарубежными школами городов-побратимов. Переключаем в процессе потоки с 3 источников: 2 айфона (лица говорящих крупным планом) и IP-камера на стене (общий вид), звук с 4 USB-микрофонов загнали через USB-хаб (ноут тупо микширует, идеально!). Уже 3 конференции провели, собеседники в восторге! Фильтры пока не использовал - просто не нужно. Но вот читал что некоторым они прям очень даже "зашли" ))
При переключении между потоками видео на переключающем ноуте вижу "чёрный экран". Но при этом собеседники этого не видят. Немного жутковато (мне), но уже привык. Собеседники видят мгновенную смену картинки - это радует :)
Спасибо разработчикам! Так держать! Молодцы :)
Вобщем это - софтверная замена дорогущим системам конференц-связи особенно тогда, когда у собеседников нету "аналогичного комплекта оборудования" (т.е. практически ВСЕГДА). Работает на более-менее шустром ноуте, он даже не греется. Но при одном условии: входные потоки видео нужно делать одинакового разрешения и виртуальной камере выставлять ЕГО ЖЕ. Чтобы ноуту не пришлось перекодировать каждый кадр в реальном времени (не пробовал, но боюсь ноут тут будет адски греться и тупить). Вобщем, если разрешение соблюдается - никаких тормозов не будет! 1 | | Ответить
Александр про AlterCam 4.6.818 [04-01-2019]
Возможность выбрать источник (веб-камера, IP-камера, трансляция экрана), удобный просмотр записанного 2 | 3 | Ответить
Ян про AlterCam 4.2 [20-12-2017]
Что за слюни?!! Скачал с оф. сайта. Отзыв: хотите уебашить своё железо? Вы по адресу! Два динамика под замену и полтора часа глубокой чистки не только сиклинером, но и авастом! (Lenovo Laptop B50-30) 2 | 6 | Ответить
Дед Мороз в ответ Ян про AlterCam 4.2 [24-12-2017]
Про динамики под замену - очень смешно :)) Никакая программа динамики убить не может. У меня тоже после установки аудиодрайвера этой проги пропал звук в системе, но прога сама же и написала, что надо сделать. Хорошо уметь читать. Просто в настройках звука устройство воспроизведения звука выбрать нужное.
"Менять динамики", гыгыгы :)) 4 | 2 | Ответить
Анжелика про AlterCam 4.2 [13-12-2017]
такое ощущение что все отзывы подставные или же, что-то у разработчика пошло не так. Программа была куплена на оф сайте. Работала некорректно. Вот прям совсем некорректно. Вышла в вк на вот этого человека, далее в комментах была переписка с ним по поводу неисправностей. Мы более 4-х часов пытались выяснить почему у нас фонит звук, однако доблестный разработчик так и не дал за 2 часа нашей с ним переписки внятного ответа. В итоге, мы предложили разойтись мирно, потребовали средства обратно, на что, через несколько часов, я была внесена в черный список сообщества. https://vk.com/max_smirnoff https://vk.com/altercam
Не рекомендую ни чувака, ни его прогу. Повел себя просто по-скотски. 2 | 5 | Ответить
Макс Смирнов в ответ Анжелика про AlterCam 4.2 [24-12-2017]
Уважаемая Анжелика, к сожалению вы начали своё общение со мной с шантажа и глупых угроз, я сразу хотел вернуть деньги, но так как заказ был оформлен не на вас, не нашёл кому возвращать. Ну а из группы я вас удалил только после того, как отправил заявку на возврат денег. Ваши сообщения в группе никакой общественной пользы не несли, личной переписке там не место. Пользуясь случаем, выражаю вам благодарность, польза от нашего общения всё же была, нашли в программе ошибку :) Надеюсь, всё у вас хорошо 3 | 2 | Ответить