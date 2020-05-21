Работать с программой очень просто и легко благодаря качественно продуманному и интуитивно понятному интерфейсу. После установки программы выберите нужный эффект из списка доступных, и начнется трансляция видео с этими эффектами в виртуальную камеру. Теперь укажите Вашу виртуальную камеру в приложениях типа Skype и позабавьте себя и своих собеседников веселыми преобразованиями.

AlterCam - виртуальная вебкамера, с помощью которой можно захватывать видео с указанного источника и добавлять к нему разнообразные эффекты в режиме реального времени. Доступно использование анимационных наклеек, текстовых блоков, изображений и других эффектов. Кроме того, у Вас появится возможность транслировать свой рабочий стол (или только его часть), проигрывать заранее записанный видеоролик в виртуальной камере и многое другое.