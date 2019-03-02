Camly - мощный полнофункциональный фоторедактор, сочетающий в себе профессиональные инструменты обработки фотографии и простоту использования. Тут Вы найдете более 150 потрясающих фильтров и эффектов, которые превратят Ваши обычные фотографии в уникальные и неповторимые проекты. Все пакеты с фильтрами разработаны специальной командой профессиональных фотографов, так что Вы можете не сомневаться в качестве применяемых эффектов.

Кроме того, для придания своей работе оригинальности и индивидуального почерка, для Вас приготовлено более 345 стильных стикеров и свыше 100 шрифтов: используйте забавные наклейки и пишите любой текст, создавая настоящие открытки. Также Вы внесете неповторимое разнообразие в картинку, если заключите ее в рамку: выберите наиболее подходящий рисунок, добавив к фотографии яркие и креативные тона.

Для тех, кто любит и умеет самостоятельно редактировать каждый штрих фотографии разработчики предусмотрели тонкую настройку приложения, предоставляя профессиональные инструменты редактирования: яркость, контрастность, экспозиция, свет, тени, тон, температура, цветовой баланс, резкость, виньетка, обрезки, повороты, эффект Рыбий глаз (fisheye), анаглиф (эффект 3D стереоочков), эффекты размытия и тилт-шифт объектива (Tilt–shift), искажение, выпрямление горизонта и другие полезные средства.

Но и это еще не все. В Camly Вам доступно очень быстро и качественно организовывать фотоколлажи, которые идеальны для подготовки отчетов о путешествии, мероприятии, важном событии и т.д. Список доступных вариантов коллажей и размещения в них снимков просто поражает - выбирайте формы с количеством изображений от 2 до 9 в одном проекте.

Готовую работу, естественно, можно сохранить на своем устройстве. А можно сразу поделиться с друзьями прямо из Camly через самые популярные социальные сети.

В общем, с Camly Вы превратите скучные фотографии в настоящие произведения искусства, проявив все свое творчество, фантазию и дизайнерские наклонности.