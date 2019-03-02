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Camly для iOS

Camly 2.1.8 для iPhone, iPad

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Описание Camly 2.1.8 для iPhone, iPadОписание   Скачать Camly 2.1.8 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (169.8 Мб) Скриншоты Camly 2.1.8 для iPhone, iPadСкриншоты (13)   Статистика Camly 2.1.8 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Camly 2.1.8 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Camly - мощный полнофункциональный фоторедактор, сочетающий в себе профессиональные инструменты обработки фотографии и простоту использования. Тут Вы найдете более 150 потрясающих фильтров и эффектов, которые превратят Ваши обычные фотографии в уникальные и неповторимые проекты. Все пакеты с фильтрами разработаны специальной командой профессиональных фотографов, так что Вы можете не сомневаться в качестве применяемых эффектов.

Кроме того, для придания своей работе оригинальности и индивидуального почерка, для Вас приготовлено более 345 стильных стикеров и свыше 100 шрифтов: используйте забавные наклейки и пишите любой текст, создавая настоящие открытки. Также Вы внесете неповторимое разнообразие в картинку, если заключите ее в рамку: выберите наиболее подходящий рисунок, добавив к фотографии яркие и креативные тона.

Для тех, кто любит и умеет самостоятельно редактировать каждый штрих фотографии разработчики предусмотрели тонкую настройку приложения, предоставляя профессиональные инструменты редактирования: яркость, контрастность, экспозиция, свет, тени, тон, температура, цветовой баланс, резкость, виньетка, обрезки, повороты, эффект Рыбий глаз (fisheye), анаглиф (эффект 3D стереоочков), эффекты размытия и тилт-шифт объектива (Tilt–shift), искажение, выпрямление горизонта и другие полезные средства.

Но и это еще не все. В Camly Вам доступно очень быстро и качественно организовывать фотоколлажи, которые идеальны для подготовки отчетов о путешествии, мероприятии, важном событии и т.д. Список доступных вариантов коллажей и размещения в них снимков просто поражает - выбирайте формы с количеством изображений от 2 до 9 в одном проекте.

Готовую работу, естественно, можно сохранить на своем устройстве. А можно сразу поделиться с друзьями прямо из Camly через самые популярные социальные сети.

В общем, с Camly Вы превратите скучные фотографии в настоящие произведения искусства, проявив все свое творчество, фантазию и дизайнерские наклонности.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Camly:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 616
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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