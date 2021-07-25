Camly для Android
|Оценка:
|2.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Camly
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 398 | Статистика
|Размер:
|92,01 Мб
|СКАЧАТЬ
Camly — многофункциональный фоторедактор для Android, объединяющий в себе профессиональные инструменты обработки фото и простоту использования.
Приложение предлагает пользователю как стандартные инструменты редактирования (яркость, контрастность, экспозиция, тон, температура, цветовой баланс, резкость, обрезка фото и др.), так и различные фильтры и фотоэффекты, возможность создавать фотоколлажи, добавлять на снимки текст, стикеры, изменять шрифты и многое другое.
Основные возможности Camly:
- Наличие большого количества инструментов для редактирования фотографий.
- Возможность применять различные фотоэффекты и фильтры.
- Создание красочных коллажей из фотографий.
- Добавление на фото стикеров и текста.
- Настройка шрифтов.
- Большой выбор всевозможных рамок.
- Быстрая публикация готового снимка в социальных сетях.
Требуется ОС Android 2.3.3 и выше.
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