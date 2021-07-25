Camly для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 398 | Статистика
Размер:92,01 Мб
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Camly — многофункциональный фоторедактор для Android, объединяющий в себе профессиональные инструменты обработки фото и простоту использования.

Приложение предлагает пользователю как стандартные инструменты редактирования (яркость, контрастность, экспозиция, тон, температура, цветовой баланс, резкость, обрезка фото и др.), так и различные фильтры и фотоэффекты, возможность создавать фотоколлажи, добавлять на снимки текст, стикеры, изменять шрифты и многое другое.

Основные возможности Camly:

  • Наличие большого количества инструментов для редактирования фотографий.
  • Возможность применять различные фотоэффекты и фильтры.
  • Создание красочных коллажей из фотографий.
  • Добавление на фото стикеров и текста.
  • Настройка шрифтов.
  • Большой выбор всевозможных рамок.
  • Быстрая публикация готового снимка в социальных сетях.

Требуется ОС Android 2.3.3 и выше.

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