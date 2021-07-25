Camly — многофункциональный фоторедактор для Android, объединяющий в себе профессиональные инструменты обработки фото и простоту использования.

Приложение предлагает пользователю как стандартные инструменты редактирования (яркость, контрастность, экспозиция, тон, температура, цветовой баланс, резкость, обрезка фото и др.), так и различные фильтры и фотоэффекты, возможность создавать фотоколлажи, добавлять на снимки текст, стикеры, изменять шрифты и многое другое.

Основные возможности Camly:

Наличие большого количества инструментов для редактирования фотографий.

Возможность применять различные фотоэффекты и фильтры.

Создание красочных коллажей из фотографий.

Добавление на фото стикеров и текста.

Настройка шрифтов.

Большой выбор всевозможных рамок.

Быстрая публикация готового снимка в социальных сетях.

Требуется ОС Android 2.3.3 и выше.