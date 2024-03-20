Universal Book Reader - бесплатное и удобное в использовании приложение, с помощью которого можно с комфортом читать электронные книги формата EPUB и PDF на Android-устройствах. Кроме стильного и удобного интерфейса программа предлагает пользователю все наиболее необходимые функции и инструменты, включая встроенный файловый браузер, возможность просмотра Adobe DRM защищенных файлов, поиск книг, создание собственных книжных полок, осуществление импорта и сортировки книг.

Основные возможности Universal Book Reader: