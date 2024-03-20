Universal Book Reader для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.8.2852 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MobiSystems
|Категория:
|Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 059 | Статистика
|Размер:
|80,96 Мб
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Universal Book Reader - бесплатное и удобное в использовании приложение, с помощью которого можно с комфортом читать электронные книги формата EPUB и PDF на Android-устройствах. Кроме стильного и удобного интерфейса программа предлагает пользователю все наиболее необходимые функции и инструменты, включая встроенный файловый браузер, возможность просмотра Adobe DRM защищенных файлов, поиск книг, создание собственных книжных полок, осуществление импорта и сортировки книг.
Основные возможности Universal Book Reader:
- возможность просмотра Adobe DRM защищенных файлов;
- возможность создавать собственные книжные полки;
- возможность осуществлять импорт и сортировку книг;
- создание выделения и примечаний;
- изменение яркости, типа и размера шрифта;
- встроенный файловый браузер;
- поиск книг в библиотеке;
- просмотр подробной информации о книге;
- возможность выбрать одновременно несколько книг;
- удобная навигация с анимацией и многое другое.
- Повышение производительности.
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