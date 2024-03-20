Universal Book Reader для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.8.2852 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 059 | Статистика
Размер:80,96 Мб
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Universal Book Reader - бесплатное и удобное в использовании приложение, с помощью которого можно с комфортом читать электронные книги формата EPUB и PDF на Android-устройствах. Кроме стильного и удобного интерфейса программа предлагает пользователю все наиболее необходимые функции и инструменты, включая встроенный файловый браузер, возможность просмотра Adobe DRM защищенных файлов, поиск книг, создание собственных книжных полок, осуществление импорта и сортировки книг.

Основные возможности Universal Book Reader:

  • возможность просмотра Adobe DRM защищенных файлов;
  • возможность создавать собственные книжные полки;
  • возможность осуществлять импорт и сортировку книг;
  • создание выделения и примечаний;
  • изменение яркости, типа и размера шрифта;
  • встроенный файловый браузер;
  • поиск книг в библиотеке;
  • просмотр подробной информации о книге;
  • возможность выбрать одновременно несколько книг;
  • удобная навигация с анимацией и многое другое.
Что нового в Universal Book Reader 5.8.2852?
  • Повышение производительности.
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