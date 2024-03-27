Флаг Великобритании - живые обои для Android, которые создают динамический эффект волны при нажатии на экран. 5 различных фонов с британским флагом, которые отлично подойдут тем, кто интересуется Туманным Альбионом.

Основные характеристики программы Флаг Великобритании: