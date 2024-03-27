Флаг Армении для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Страны, города
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 670 | Статистика
Размер:30,9 Мб
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Флаг Армении скриншот № 1
Флаг Армении скриншот № 2
Флаг Армении скриншот № 3
Флаг Армении скриншот № 4

Флаг Армении - живые обои для Android, которые создают динамический эффект волны при нажатии на экран. 5 различных фонов с флагом Армении для патриотов своей страны. Идеально подходит для празднования национального праздника.

Основные характеристики программы Флаг Армении:

  • Бесплатная.
  • 5 различных фонов.
  • 5 различных размеров пульсации.
  • Поддержка акселерометра.
  • Настоящее 3D-анимация.
  • Совместимость со многими смартфонов и планшетов.
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