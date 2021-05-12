Зеркальный эффект - приложение для редактирования фотографий и изображений, особенностью которого является использование стиля зеркального отображения картинки. Этот редактор понравится всем, кто любит экспериментировать со своими фотоснимками и создавать интересные оригинальные открытки.

Пользоваться приложением очень легко. Вы выбираете нужную картинку на своем устройстве, определяетесь со стилем отзеркаливания (горизонтально, вертикально, из двух слайдов или четырех) - и базовый коллаж уже готов. При этом изображения так "подогнаны", что нет никаких линий раздела или следов вставки.

Кроме всего, в Зеркальном эффекте есть некоторые простые инструменты редактирования полученной открытки: обрезка лишних элементов, цветовые фильтры (более 10 эффектов с готовыми настройками), виньетирование, регулировка насыщенности/контраста/яркости, добавление произвольного текста или наклейки.

Готовая работа сохраняется на устройстве, а также прямо из приложения Вы можете сразу же поделиться ей с друзьями или близкими людьми по электронной почте, SMS или Bluetooth.