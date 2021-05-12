Зеркальный эффект для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bringe
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 199 | Статистика
|Размер:
|9,17 Мб
|СКАЧАТЬ
Зеркальный эффект - приложение для редактирования фотографий и изображений, особенностью которого является использование стиля зеркального отображения картинки. Этот редактор понравится всем, кто любит экспериментировать со своими фотоснимками и создавать интересные оригинальные открытки.
Пользоваться приложением очень легко. Вы выбираете нужную картинку на своем устройстве, определяетесь со стилем отзеркаливания (горизонтально, вертикально, из двух слайдов или четырех) - и базовый коллаж уже готов. При этом изображения так "подогнаны", что нет никаких линий раздела или следов вставки.
Кроме всего, в Зеркальном эффекте есть некоторые простые инструменты редактирования полученной открытки: обрезка лишних элементов, цветовые фильтры (более 10 эффектов с готовыми настройками), виньетирование, регулировка насыщенности/контраста/яркости, добавление произвольного текста или наклейки.
Готовая работа сохраняется на устройстве, а также прямо из приложения Вы можете сразу же поделиться ей с друзьями или близкими людьми по электронной почте, SMS или Bluetooth.
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