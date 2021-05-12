Программы для Android » Графика » Редакторы » Зеркальный эффект 1.2.6

Зеркальный эффект для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 199 | Статистика
Размер:9,17 Мб
СКАЧАТЬ
Зеркальный эффект скриншот № 1
Зеркальный эффект скриншот № 2
Зеркальный эффект скриншот № 3
Зеркальный эффект скриншот № 4

Зеркальный эффект - приложение для редактирования фотографий и изображений, особенностью которого является использование стиля зеркального отображения картинки. Этот редактор понравится всем, кто любит экспериментировать со своими фотоснимками и создавать интересные оригинальные открытки.

Пользоваться приложением очень легко. Вы выбираете нужную картинку на своем устройстве, определяетесь со стилем отзеркаливания (горизонтально, вертикально, из двух слайдов или четырех) - и базовый коллаж уже готов. При этом изображения так "подогнаны", что нет никаких линий раздела или следов вставки.

Кроме всего, в Зеркальном эффекте есть некоторые простые инструменты редактирования полученной открытки: обрезка лишних элементов, цветовые фильтры (более 10 эффектов с готовыми настройками), виньетирование, регулировка насыщенности/контраста/яркости, добавление произвольного текста или наклейки.

Готовая работа сохраняется на устройстве, а также прямо из приложения Вы можете сразу же поделиться ей с друзьями или близкими людьми по электронной почте, SMS или Bluetooth.

ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать MOLDIVMOLDIV 3.3

Бесплатный универсальный инструмент фотографа для мобильных Android-устройств, который...

скачать NeonArt Photo EditorNeonArt Photo Editor 1.1.7

Приложение для редактирования снимков с неоновыми эффектами и потрясающими фильтрами...

скачать LightXLightX 2.1.3

Продвинутый фоторедактор для Android, который позволяет творить с изображениями абсолютно...

скачать Clip Studio Paint for GalaxyClip Studio Paint for Galaxy 1.10.2 (2020.10.22)

Один из самых популярных на сегодняшний день инструментов для создания цифрового...

скачать PatternatorPatternator 1.8.0

Patternator – приложение для самостоятельного создания милых узоров, фонов, обоев и экрана...

скачать AirBrushAirBrush 4.7.3

Простой редактор фотографий для Android-устройств. С помощью приложения можно быстро и легко...

Отзывы о программе Зеркальный эффект

Admin

Отзывов о программе Зеркальный эффект 1.2.6 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв