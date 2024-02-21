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Фото без обрезки для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 645 | Статистика
Размер:13,71 Мб
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Фото без обрезки скриншот № 1
Фото без обрезки скриншот № 2
Фото без обрезки скриншот № 3
Фото без обрезки скриншот № 4

Фото без обрезки - приложение, которое по достоинству оценят все пользователи сети Instagram, позволяя публиковать любые прямоугольные фотографии без ограничения размера. Программа достаточно удобна и проста в работе, можно редактировать как отдельную картинку, так и несколько сразу, объединенных в одной коллажной открытке.

Из функций редактирования в приложении Фото без обрезки присутствует изменение размера и пропорций, установка границ, вращение, цветовые фильтры с готовыми наборами настроек, закругление краев, наложение фона, добавление произвольного текста. Готовой работой можно сразу же поделиться с друзьями по электронной почте, Bluetooth или SMS.

В целом, приложение Фото без обрезки снимает все ограничения для фотографий, связанные с размером, при публикации их в социальной сети Instagram, что позволит Вам полноценно передать пользователям все, что есть на Ваших фотоснимках.

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