Фото без обрезки для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bringe
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 645 | Статистика
|Размер:
|13,71 Мб
|СКАЧАТЬ
Фото без обрезки - приложение, которое по достоинству оценят все пользователи сети Instagram, позволяя публиковать любые прямоугольные фотографии без ограничения размера. Программа достаточно удобна и проста в работе, можно редактировать как отдельную картинку, так и несколько сразу, объединенных в одной коллажной открытке.
Из функций редактирования в приложении Фото без обрезки присутствует изменение размера и пропорций, установка границ, вращение, цветовые фильтры с готовыми наборами настроек, закругление краев, наложение фона, добавление произвольного текста. Готовой работой можно сразу же поделиться с друзьями по электронной почте, Bluetooth или SMS.
В целом, приложение Фото без обрезки снимает все ограничения для фотографий, связанные с размером, при публикации их в социальной сети Instagram, что позволит Вам полноценно передать пользователям все, что есть на Ваших фотоснимках.
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Admin
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