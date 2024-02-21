Фото без обрезки - приложение, которое по достоинству оценят все пользователи сети Instagram, позволяя публиковать любые прямоугольные фотографии без ограничения размера. Программа достаточно удобна и проста в работе, можно редактировать как отдельную картинку, так и несколько сразу, объединенных в одной коллажной открытке.

Из функций редактирования в приложении Фото без обрезки присутствует изменение размера и пропорций, установка границ, вращение, цветовые фильтры с готовыми наборами настроек, закругление краев, наложение фона, добавление произвольного текста. Готовой работой можно сразу же поделиться с друзьями по электронной почте, Bluetooth или SMS.

В целом, приложение Фото без обрезки снимает все ограничения для фотографий, связанные с размером, при публикации их в социальной сети Instagram, что позволит Вам полноценно передать пользователям все, что есть на Ваших фотоснимках.