LINE Antivirus для Android

LINE Antivirus 1.1.16 для Android

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Описание LINE Antivirus 1.1.16 для AndroidОписание   Скачать LINE Antivirus 1.1.16 для AndroidСКАЧАТЬ (7,79 Мб) Скриншоты LINE Antivirus 1.1.16 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика LINE Antivirus 1.1.16 для AndroidСтатистика   Отзывы о LINE Antivirus 1.1.16 для AndroidОтзывы (1)  
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LINE Antivirus - полностью бесплатное и простое в управлении антивирусное решение для мобильных устройств на базе ОС Android. Особенностью этого приложения является его легковесность, не отягощенный интерфейс и наличие только самых необходимых для работы опций, что в итоге сказывается на умеренном потреблении ресурсов устройства, при этом обеспечивается надежная защита от нежелательного и вирусного ПО.

Основной интерфейс LINE Antivirus разделен на 3 раздела: Real-time Monitoring (мониторинг в режиме реального времени), Start Scan (сканирование устройства) и Privacy Advisor (советник безопасности). Понятно, что режим Real-time Monitoring помогает защитить Вас при обычном серфинге в интернете, установке программ, подключении служб и т.д., реагируя на вредоносное воздействие еще до его попадания на смартфон или планшет.

Относительно сканирования, то тут присутствуют быстрый режим Quick Mode и полный Full Mode. Вообще, пожалуй, первое, что стоит сделать после установки LINE Antivirus, так это как раз полное глубокое сканирование, которое выявит вирусы в системе. Кроме того, рекомендуется с определенной периодичностью сканировать девайс на случай, если какой-то вредонос все же смог проникнуть к Вам.

Советник безопасности Privacy Advisor распределяет приложения по предоставленным им правам доступа, позволяя Вам самому контролировать их воздействие на систему.

В целом, если Вы ищите простой, но надежный антивирус для своего Android-устройства, то LINE Antivirus может быть рекомендовано как одно из лучших приложений для этих целей, обеспечивая максимально возможную защиту смартфона или планшета без специфических настроек и знаний.

Что нового в LINE Antivirus 1.1.16 для Android?
  • Исправлены ошибки
  • Улучшена стабильность
Скриншоты LINE Antivirus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 534
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware
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Отзывы о программе LINE Antivirus

adalbert про LINE Antivirus 1.0.41 для Android [21-04-2016]

Пользуюсь пока недолго, заметил, что "кушает" не много оперативки, но при этом "любит", похоже, батарейку.
Умеет удалять (не автоматом, что нравится) вирусные приложения, если они установлены.
Нет русского в интерфейсе, но невелика беда - настройки прозрачные и понятные, а в школе учились все и английский так, или иначе, учили.
Защита в реальном времени реально работает, также отслеживает процессы и приложения, связанные с рут, то есть влезть в систему леваку не даст однозначно.
Отслеживает приложения по преференциям.
Раскрученная марка со множеством продуктов, возможность дополнительно установить антивор - тоже в плюс. Хороший, качественный продукт.
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