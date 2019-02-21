LINE Antivirus - полностью бесплатное и простое в управлении антивирусное решение для мобильных устройств на базе ОС Android. Особенностью этого приложения является его легковесность, не отягощенный интерфейс и наличие только самых необходимых для работы опций, что в итоге сказывается на умеренном потреблении ресурсов устройства, при этом обеспечивается надежная защита от нежелательного и вирусного ПО.

Основной интерфейс LINE Antivirus разделен на 3 раздела: Real-time Monitoring (мониторинг в режиме реального времени), Start Scan (сканирование устройства) и Privacy Advisor (советник безопасности). Понятно, что режим Real-time Monitoring помогает защитить Вас при обычном серфинге в интернете, установке программ, подключении служб и т.д., реагируя на вредоносное воздействие еще до его попадания на смартфон или планшет.

Относительно сканирования, то тут присутствуют быстрый режим Quick Mode и полный Full Mode. Вообще, пожалуй, первое, что стоит сделать после установки LINE Antivirus, так это как раз полное глубокое сканирование, которое выявит вирусы в системе. Кроме того, рекомендуется с определенной периодичностью сканировать девайс на случай, если какой-то вредонос все же смог проникнуть к Вам.

Советник безопасности Privacy Advisor распределяет приложения по предоставленным им правам доступа, позволяя Вам самому контролировать их воздействие на систему.

В целом, если Вы ищите простой, но надежный антивирус для своего Android-устройства, то LINE Antivirus может быть рекомендовано как одно из лучших приложений для этих целей, обеспечивая максимально возможную защиту смартфона или планшета без специфических настроек и знаний.