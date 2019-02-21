LINE Antivirus - полностью бесплатное и простое в управлении антивирусное решение для мобильных устройств на базе ОС Android. Особенностью этого приложения является его легковесность, не отягощенный интерфейс и наличие только самых необходимых для работы опций, что в итоге сказывается на умеренном потреблении ресурсов устройства, при этом обеспечивается надежная защита от нежелательного и вирусного ПО.
Основной интерфейс LINE Antivirus разделен на 3 раздела: Real-time Monitoring (мониторинг в режиме реального времени), Start Scan (сканирование устройства) и Privacy Advisor (советник безопасности). Понятно, что режим Real-time Monitoring помогает защитить Вас при обычном серфинге в интернете, установке программ, подключении служб и т.д., реагируя на вредоносное воздействие еще до его попадания на смартфон или планшет.
Относительно сканирования, то тут присутствуют быстрый режим Quick Mode и полный Full Mode. Вообще, пожалуй, первое, что стоит сделать после установки LINE Antivirus, так это как раз полное глубокое сканирование, которое выявит вирусы в системе. Кроме того, рекомендуется с определенной периодичностью сканировать девайс на случай, если какой-то вредонос все же смог проникнуть к Вам.
Советник безопасности Privacy Advisor распределяет приложения по предоставленным им правам доступа, позволяя Вам самому контролировать их воздействие на систему.
В целом, если Вы ищите простой, но надежный антивирус для своего Android-устройства, то LINE Antivirus может быть рекомендовано как одно из лучших приложений для этих целей, обеспечивая максимально возможную защиту смартфона или планшета без специфических настроек и знаний.
ESET NOD32 Mobile Security – интеллектуальный антивирус сканирует файлы во время скачивания и просмотра, надежно защищает Sim-карту, включает модуль Антивор,
Отзывы о программе LINE Antivirus
adalbert про LINE Antivirus 1.0.41 для Android [21-04-2016]
Пользуюсь пока недолго, заметил, что "кушает" не много оперативки, но при этом "любит", похоже, батарейку.
Умеет удалять (не автоматом, что нравится) вирусные приложения, если они установлены.
Нет русского в интерфейсе, но невелика беда - настройки прозрачные и понятные, а в школе учились все и английский так, или иначе, учили.
Защита в реальном времени реально работает, также отслеживает процессы и приложения, связанные с рут, то есть влезть в систему леваку не даст однозначно.
Отслеживает приложения по преференциям.
Раскрученная марка со множеством продуктов, возможность дополнительно установить антивор - тоже в плюс. Хороший, качественный продукт. | | Ответить