Dr.Web Security Space - модернизированная версия одного из самых популярных антивирусных приложений для эффективной защиты Android-смартфонов и планшетов, а также антивирус для телевизоров, медиапроигрывателей и игровых консолей на платформе Android TV.

Программа защищает ваше устройство от всевозможного вредоносного ПО, блокирует нежелательные звонки и СМС-спам, фильтрует содержимое сайтов при помощи интернет-фильтра Cloud Checker, присутствует модуль Антивор, Антиспамзащита SD-карты, Родительский контроль, Брандмауэр, подробная статистика и многое другое.

Благодаря специальным технологиям, приложение не потребляет ресурсы вашего устройства и бережно расходует заряд аккумулятора.