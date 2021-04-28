Dr.Web Security Space для Android
|Оценка:
|4.13/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: 169 руб.
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|12.6.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Doctor Web, Ltd
|Категория:
|Антивирусы, Spyware
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 5 708 | Статистика
|Размер:
|34,09 Мб
|СКАЧАТЬ
Dr.Web Security Space - модернизированная версия одного из самых популярных антивирусных приложений для эффективной защиты Android-смартфонов и планшетов, а также антивирус для телевизоров, медиапроигрывателей и игровых консолей на платформе Android TV.
Программа защищает ваше устройство от всевозможного вредоносного ПО, блокирует нежелательные звонки и СМС-спам, фильтрует содержимое сайтов при помощи интернет-фильтра Cloud Checker, присутствует модуль Антивор, Антиспамзащита SD-карты, Родительский контроль, Брандмауэр, подробная статистика и многое другое.
Благодаря специальным технологиям, приложение не потребляет ресурсы вашего устройства и бережно расходует заряд аккумулятора.
- Изменен процесс запроса разрешений для компонентов приложения.
- Исправлена проблема отображения уведомлений на некоторых устройствах Xiaomi.
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Исправлена проблема аварийного закрытия приложения на некоторых устройствах с ОС Android 11.
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Отзывы о программе Dr.Web Security Space
Марат про Dr.Web Security Space 10.1.2 для Android [29-01-2016]
Пропускает платные смс подписки(которые без ведома пользователя).Так что не надейтесь что там стоит брандмауэр.Не посещайте подозрительные сайты
4 | 2 | Ответить
из нашей супер деревни про Dr.Web 9.01.5 для Android [04-10-2014]