Dr.Web Security Space для Android

Описание
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Оценка: 4.13/5 голосов - 8
Лицензия: Демо версия | Цена: 169 руб.
Ограничение:14 дней
Версия:12.6.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Антивирусы, Spyware
Загрузок (сегодня/всего):1 / 5 708 | Статистика
Размер:34,09 Мб
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Dr.Web Security Space - модернизированная версия одного из самых популярных антивирусных приложений для эффективной защиты Android-смартфонов и планшетов, а также антивирус для телевизоров, медиапроигрывателей и игровых консолей на платформе Android TV.

Программа защищает ваше устройство от всевозможного вредоносного ПО, блокирует нежелательные звонки и СМС-спам, фильтрует содержимое сайтов при помощи интернет-фильтра Cloud Checker, присутствует модуль Антивор, Антиспамзащита SD-карты, Родительский контроль, Брандмауэр, подробная статистика и многое другое. 

Благодаря специальным технологиям, приложение не потребляет ресурсы вашего устройства и бережно расходует заряд аккумулятора.

Что нового в Dr.Web Security Space 12.6.9?
  • Изменен процесс запроса разрешений для компонентов приложения.
  • Исправлена проблема отображения уведомлений на некоторых устройствах Xiaomi.

  • Исправлена проблема аварийного закрытия приложения на некоторых устройствах с ОС Android 11.

     

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Отзывы о программе Dr.Web Security Space

Марат про Dr.Web Security Space 10.1.2 для Android [29-01-2016]

Пропускает платные смс подписки(которые без ведома пользователя).Так что не надейтесь что там стоит брандмауэр.Не посещайте подозрительные сайты
4 | 2 | Ответить

из нашей супер деревни про Dr.Web 9.01.5 для Android [04-10-2014]

Очень необходимая и полезная программа.
7 | 7 | Ответить

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