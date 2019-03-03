Bitdefender Antivirus Free для Android

Bitdefender Antivirus Free 3.5.564 для Android

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Описание Bitdefender Antivirus Free 3.5.564 для AndroidОписание   Скачать Bitdefender Antivirus Free 3.5.564 для AndroidСКАЧАТЬ (8,73 Мб) Скриншоты Bitdefender Antivirus Free 3.5.564 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Bitdefender Antivirus Free 3.5.564 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bitdefender Antivirus Free 3.5.564 для AndroidОтзывы (0)  
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Bitdefender Antivirus Free - бесплатное антивирусное решение для Android-устройств, основанное на облачных технологиях компании Bitdefender. Этот антивирус обеспечивает надежную защиту вашего смартфона или планшета от самых разнообразных угроз, которые могут прятаться в скачиваемых файлах и устанавливаемых приложениях. Удобство данного антивируса состоит в том, что вам не нужно что-либо настраивать - установили и пользуетесь.

После установки программы, запустите сканирование на выявление вредоносного ПО на своем устройстве, в том числе и флеш-накопителе (если имеется). Делается это очень просто - нажмите на большую кнопку на экране со словом "SCAN". Учитывая, что этот антивирус очень легкий, практически не потребляет системные ресурсы и заряд батареи, то уже через несколько секунд увидите отчет о проделанной работе. Если найдены вирусы, то незамедлительно приступите к лечению вашего девайса: тут тоже сложностей не возникнет - жмите "Remove" для каждой угрозы.

Интерфейс приложения минималистичен, из опций присутствует только включение/выключение из сканирования съемного накопителя. А вот функция автоматической проверки всех новых приложений по умолчанию всегда включена и не регулируется, что убережет вас от непреднамеренного внедрения на девайс вредоносного ПО. В целом, несмотря на всю простоту, Bitdefender Antivirus Free отлично справляется со своей основной задачей по защите Android смартфонов и планшетов от мобильных угроз.

Bitdefender Antivirus Free
Bitdefender Antivirus Free
Bitdefender Antivirus Free
Bitdefender Antivirus Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 654
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware
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Отзывы о программе Bitdefender Antivirus Free

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