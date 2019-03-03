Bitdefender Antivirus Free - бесплатное антивирусное решение для Android-устройств, основанное на облачных технологиях компании Bitdefender. Этот антивирус обеспечивает надежную защиту вашего смартфона или планшета от самых разнообразных угроз, которые могут прятаться в скачиваемых файлах и устанавливаемых приложениях. Удобство данного антивируса состоит в том, что вам не нужно что-либо настраивать - установили и пользуетесь.

После установки программы, запустите сканирование на выявление вредоносного ПО на своем устройстве, в том числе и флеш-накопителе (если имеется). Делается это очень просто - нажмите на большую кнопку на экране со словом "SCAN". Учитывая, что этот антивирус очень легкий, практически не потребляет системные ресурсы и заряд батареи, то уже через несколько секунд увидите отчет о проделанной работе. Если найдены вирусы, то незамедлительно приступите к лечению вашего девайса: тут тоже сложностей не возникнет - жмите "Remove" для каждой угрозы.

Интерфейс приложения минималистичен, из опций присутствует только включение/выключение из сканирования съемного накопителя. А вот функция автоматической проверки всех новых приложений по умолчанию всегда включена и не регулируется, что убережет вас от непреднамеренного внедрения на девайс вредоносного ПО. В целом, несмотря на всю простоту, Bitdefender Antivirus Free отлично справляется со своей основной задачей по защите Android смартфонов и планшетов от мобильных угроз.