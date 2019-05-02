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500px для Android

500px 5.9.5 для Android

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Описание 500px 5.9.5 для AndroidОписание   Скачать 500px 5.9.5 для AndroidСКАЧАТЬ (19,98 Мб) Скриншоты 500px 5.9.5 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика 500px 5.9.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о 500px 5.9.5 для AndroidОтзывы (0)  
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500px - официальный клиент для Android-устройств популярного фотосообщества для поиска, обмена, покупки и продажи вдохновляющих фотографий. Проект реализован и существует благодаря усилиям творческих людей со всего мира. Каждый день тысячи людей посещают ресурс 500px, чтобы не только найти интересные, необыкновенные и завораживающие снимки со всей планеты, но также и освоить новые методики развития собственных навыков и понимания тонкостей искусства.

В вашем распоряжении будут огромные коллекции фотографий, разбитых на отдельные категории: популярное, выбор редакции, свежее, лента. В каждой категории возможен просмотр фотокадров в виде слайд-шоу, где вы сами устанавливаете время задержки и эффект смены снимка. Смотрите, ищите что-то интересное для себя, открывайте новые творческие подходы и наслаждайтесь яркой, качественной графикой. В сообществе фотографов можно оставлять комментарии, добавлять лайки, а отдельные фотографии перемещать в избранное для дальнейшего быстрого доступа к ним.

Если считаете, что ваши работы достойны всеобщего обозрения, то присоединяйтесь к проекту и загружайте собственные фотографии. Картинки, сделанные камерой вашего устройства, перед публикацией можно улучшить при помощи мощного набора инструментов от Adobe.

В любом случае, 500px не даст вам скучать, погружая в волшебный и неповторимый мир качественных фотографий.

Что нового в 500px 5.9.5 для Android?
  • исправлены ошибки
500px
500px
500px
500px
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 551
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото
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Отзывы о программе 500px

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