WOT (Web of trust) - сервис для установки рейтинга репутации сайта на основе отзывов глобального сообщества пользователей, что поможет принять решение о посещении определенного ресурса при повседневной деятельности в Интернете.

Репутация сайтов вычисляется по четырем критериям (Доверие, Надежность продавца, Конфиденциальность, Безопасность для детей) на основе отзывов нескольких миллионов пользователей по всему миру и данных из доверенных источников: Panda Security, PhishTank, TRUSTe and hpHosts, антивирусы, различные черные списки.

Информация о сайтах отображается в виде цветного светофора рядом с результатами поиска или в правом верхнем углу панели инструментов. Зеленые значки обозначают положительные отзывы о сайте, красные же наоборот - ресурс подозревается во вредоносном действии или содержит запрещенный для детей контент, желтый символ указывает на необходимость соблюдать осторожность.

Щелкнув по значку светофора WOT, можно познакомиться с подробной и дополнительной информацией о репутации сайта, а также узнать отзывы других посетителей. Каждый пользователь может оставить свой комментарий оценки сайта, тем самым осуществив взнос в общий рейтинг ресурса в Интернете.