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WOT (Web of Trust) для Windows

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:для Google Chrome, Opera, Firefox | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Мониторинг, Анализ - Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):1 / 4 251 | Статистика
Размер:1,37 Мб
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WOT (Web of trust) - сервис для установки рейтинга репутации сайта на основе отзывов глобального сообщества пользователей, что поможет принять решение о посещении определенного ресурса при повседневной деятельности в Интернете.

Репутация сайтов вычисляется по четырем критериям (Доверие, Надежность продавца, Конфиденциальность, Безопасность для детей) на основе отзывов нескольких миллионов пользователей по всему миру и данных из доверенных источников: Panda Security, PhishTank, TRUSTe and hpHosts, антивирусы, различные черные списки.

Информация о сайтах отображается в виде цветного светофора рядом с результатами поиска или в правом верхнем углу панели инструментов. Зеленые значки обозначают положительные отзывы о сайте, красные же наоборот - ресурс подозревается во вредоносном действии или содержит запрещенный для детей контент, желтый символ указывает на необходимость соблюдать осторожность.

Щелкнув по значку светофора WOT, можно познакомиться с подробной и дополнительной информацией о репутации сайта, а также узнать отзывы других посетителей. Каждый пользователь может оставить свой  комментарий оценки сайта, тем самым осуществив взнос в общий рейтинг ресурса в Интернете.

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Отзывы о программе WOT (Web of Trust)

Дмитрий про WOT (Web of Trust) для Google Chrome, Opera, Firefox [30-01-2020]

Поставил себе на Яндекс браузер, короче всё работает, только страницы стали в 3 раза дольше загружаться, короче отключил эту примочку.(7х64)
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(ерж про WOT (Web of Trust) 3.3.2 для Google Chrome [10-06-2017]

Пожелание сайту, давать на такие расширения не только ссылку с магазина гугла, но и возможность его скачать через сервера софтпортала (как это было раньше, чтобы у пользователя была возможность создавать свой архив этих расширений).
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Крит в ответ (ерж про WOT (Web of Trust) 3.3.2 для Google Chrome [10-06-2017]

Скачать через сервера можно, только вот хром (по умолчанию) не даст установить расширение, загруженное как бы с "левого" (не с магазина) источника.
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