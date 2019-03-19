7-Data Recovery Suite - достаточно продвинутая утилита для восстановления удаленной (случайно или преднамеренно) информации на Вашем компьютере. Программа также позволяет вернуть утраченные данные даже в случае форматирования или сбоя жесткого диска.

В процессе работы на ПК часто приходится что-то создавать или удалять. Обычно удаленные файлы попадают в Корзину, откуда их легко вернуть "к жизни". Но если Корзина почищена, то чтобы восстановить информацию придется воспользоваться специализированным ПО. 7-Data Recovery Suite как раз и является программой такого типа, предоставляя широкие возможности по реанимированию данных.

В этом инструменте реализован алгоритм глубокого и качественного сканирования дисков, позволяющий выявлять следы файлов, по которым в последствии возможно восстановление информации. Главном окно 7-Data Recovery Suite разбито на несколько разделов:

продвинутое восстановление - восстановление файлов с поврежденных и форматированных разделов, разделов в формате RAW и разделов, при обращении к которым Windows просит отформатировать его,

восстановление удаленных файлов - восстановление случайно удаленных файлов из Корзины или комбинацией клавиш SHIFT+DELETE,

восстановление разделов дисков - восстановление данных с потерянных или удаленных разделов, когда поврежден жесткий диск, загрузочная запись MBR, выполнено форматирование, перезаписан раздел и т.д.

восстановление медиа-файлов - восстановление фото, музыки и видео, с внутренних или внешних накопителей: карт памяти, флеш-карт, USB-дисков и т.д.,

Android-восстановление - восстановление файлов с Android планшетов или смартфонов.

Для каждого типа восстановления предусмотрены гибкие настройки, позволяющие организовать процесс реанимирования данных по индивидуальным предпочтениям. Весьма полезна опция предварительного просмотра информации перед восстановлением, чтобы Вы могли точно убедиться в том, что получите именно тот файл, который Вам нужен. Стоит отметить и грамотно продуманный и интуитивно понятный интерфейс приложения, который не вызовет затруднений даже у неопытных пользователей.

В целом, 7-Data Recovery Suite действительно эффективный и полезный инструмент, который поможет Вам спасти критически важные данные в случае их утраты или повреждения.