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Soft4Boost Video Converter для Windows

Soft4Boost Video Converter 4.8.7.193

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Описание Soft4Boost Video Converter 4.8.7.193Описание   Скачать Soft4Boost Video Converter 4.8.7.193СКАЧАТЬ (88,2 Мб) Скриншоты Soft4Boost Video Converter 4.8.7.193Скриншоты (3)   Статистика Soft4Boost Video Converter 4.8.7.193Статистика   Отзывы о Soft4Boost Video Converter 4.8.7.193Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 4
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Soft4Boost Video Converter - удобный и простой в использовании инструмент для конвертации видео между популярными форматами. Поддерживаются такие форматы видео файлов как AVI, WMV, MP4, MPEG, MKV, FLV, SWF, 3GP, HD Video, Blu-ray, DVD, VOB, H.263/H.264, DVR-MS и многие другие. Кроме этого, в программе предусмотрены готовые пресеты преобразования видео картинки для адаптации воспроизведения на некоторых устройствах: iPhone, iPad, iPod Touch, Samsung, Android, Sony PSP, Amazon Kindle и т.д. Также у вас есть возможность оптимизировать ролики перед загрузкой на web-сервисы Dropbox, YouTube, Facebook, Dailymotion, Flick и Vimeo.

Программа Soft4Boost Video Converter имеет интуитивно понятный и простой интерфейс, освоить который без труда смогут даже те пользователи, которые ранее не сталкивались с подобными приложениями. Для тех, кому обычного конвертирования между форматами недостаточно, разработчики предусмотрели дополнительные функции и видеоэффекты, чтобы Ваши видео клипы стали уникальны и имели профессиональный вид.

Основные возможности программы:

  • Конвертирование видео между различными поддерживаемыми форматами, включая HD.
  • Использование многопоточной конвертации.
  • Готовые профили преобразования для устройств и сервисов.
  • Гибкая корректировка параметров видео и аудио с возможностью сохранения их как нового профиля.
  • Создание и настройка дискового меню, добавление фоновой музыки.
  • Записывать Blu-ray и DVD-дисков после конвертации.
  • Редактирование видео файлов, используя шкалу времени.
  • Множество видео и аудио эффектов
  • Экспорт аудио и изображения из видео.
  • Создание flash-контента и страницы HTML для него.
  • Разделение видео на несколько файлов по главам или по размеру выходного файла.
  • Объединение несколько видео файлов в один целый файл.
  • Режим пакетной обработки - конвертирование несколько файлов за один раз.
  • Изменение вида субтитров в своем видео.
  • Захват кадра и сохранение его в одном из поддерживаемых графических форматов.
  • 11 оболочек внешнего оформления программы.
Soft4Boost Video Converter
Soft4Boost Video Converter
Soft4Boost Video Converter
Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 918
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Soft4Boost Video Converter

Андрей про Soft4Boost Video Converter 2.9.9.349 [04-01-2016]

Скачал. установил. на запуске ошибка - "не определен класс". Для определения класса нужно заплатить бабло - купить прогу. Вот тебе и бесплатно. Лажа, дерьмо. Снес нах...
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