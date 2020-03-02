АРТ: Магазин - автоматизация розничной торговли. Является мощной и функциональной программой для ведения полного учета розничной торговли штучным товаром, от уличного киоска до бутика с одеждой и магазина, торгующего стройматериалами или автозапчастями.

Совмещает в себе две основные функции:

Учет всех движений товара и денежных средств в пределах торговой точки; Полноценное рабочее место кассира.

Программа ориентирована на индивидуальных предпринимателей, отчитывающихся по системе ЕНВД, которые зачастую выступают и в роли бухгалтера. А следовательно - не нужно ни перед кем отчитываться за движения товара, а просто знать для себя, что откуда пришло и куда ушло. А самое главное сколько осталось.

Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, не обремененный излишними кнопками и списками.

Функции программы: