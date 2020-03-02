АРТ: Магазин для Windows

АРТ: Магазин 3.00

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание АРТ: Магазин 3.00Описание   Скачать АРТ: Магазин 3.00СКАЧАТЬ (9,8 Мб) Скриншоты АРТ: Магазин 3.00Скриншоты (10)   Статистика АРТ: Магазин 3.00Статистика   Отзывы о АРТ: Магазин 3.00Отзывы (46)  
Оцените программу!
3.96 из 5, всего оценок - 23
  • Рейтинг программы - 3.96 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

АРТ: Магазин - автоматизация розничной торговли. Является мощной и функциональной программой для ведения полного учета розничной торговли штучным товаром, от уличного киоска до бутика с одеждой и магазина, торгующего стройматериалами или автозапчастями.

Совмещает в себе две основные функции:

  1. Учет всех движений товара и денежных средств в пределах торговой точки;
  2. Полноценное рабочее место кассира.

Программа ориентирована на индивидуальных предпринимателей, отчитывающихся по системе ЕНВД, которые зачастую выступают и в роли бухгалтера. А следовательно - не нужно ни перед кем отчитываться за движения товара, а просто знать для себя, что откуда пришло и куда ушло. А самое главное сколько осталось.

Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, не обремененный излишними кнопками и списками.

Функции программы:

  • Вы всегда видите остатки товара в реальном времени
  • Удобный и быстрый поиск товара из списка по одному или нескольким параметрам (например, по цене, марке, ключевой части наименования) либо с помощью сканера штрих кодов
  • Возможность присвоить товару штрих код и напечатать его на принтере этикеток
  • Печать ценников
  • Возможность работы с резервами и задатками за товар
  • Возможность списания товара в расход
  • Возможность вести учет личных продаж
  • Предоставление полных отчетов за смену и за месяц (выбранную дату) в одно нажатие кнопки
  • Предоставление полных отчетов по работникам (личные продажи, отработанные часы, взятых наличных...) в одно нажатие
  • Предоставление полных отчетов по движениям товара и денежных средств с использованием всевозможных фильтров
  • Ведение списка покупателей с присвоением дисконтных карт и установлением индивидуальной скидки
  • Возможность оплаты части чека наличными, а оставшейся – по терминалу
  • Возможность делать общую скидку на весь чек, либо различные на каждую позиции
  • Печать не фискальных чеков (на чековом принтере), различных бухгалтерских документов (ТОРГ-12, счет-фактуры, накладные…)
  • Контроль наличности в денежном ящике, внесение и расход наличных из кассы
Что нового в АРТ: Магазин 3.00?
  • Добавлено : Работа с маркировкой товара в соответствии с ФФД 1.1
  • Добавлено : Возможность указать СНО для каждого товара
  • Добавлено : Передача ИНН кассира по требованиям ФФД
  • Добавлено : Печать ценников на размерные товары
  • Добавлено : Возможность изменять комментарий к закрытой смене
  • Добавлено : Добавление нового товара в открытую группу на странице "Поступление товара"
АРТ: Магазин
АРТ: Магазин
АРТ: Магазин
АРТ: Магазин
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 4900 руб.
Ограничение в работе программыФункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 520
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБухгалтерия - Складской учет - Торговля
ТОП-сегодня раздела "Бухгалтерия"
 

Главная бухгалтерская книга 2.0

Главная бухгалтерская книга - полезная программа для всех бухгалтеров, в которой представлены итоговые данные по бухгалтерским отчётам и счетам

Электронная книга 1С Предприятие 8.3 3.0

Электронная книга 1С Предприятие 8.3 - электронная книга, рассматривающая программу 1С:Бухгалтерия 8.3. Написана в виде последовательной лекции. Имеется множество

Инфо-Бухгалтер 10.270.03 / 8.848

Инфо-Бухгалтер - профессиональная бухгалтерская программа, позволяющая полностью автоматизировать процесс бухгалтерского, налогового, складского, кадрового,

Jowi 1.81

Jowi - программа для управления рестораном, кафе и баром. Все под контролем. Уникальная возможность по привлечению клиентов в ресторан и пресечение любых махинаций

Тирика-Магазин 10.0.8

Тирика-Магазин - простая в использовании программа для магазинов или торговых точек любого профиля, позволяющая вести регистрацию продаж и закупок, остатков товара,

Сальдо 2007.4

Сальдо - это универсальная бухгалтерская программа для учета расчетных, кассовых и других хозяйственных операций (бухгалтерских проводок), ведения картотек первичных

скачать Adguard

Отзывы о программе АРТ: Магазин

Артем про АРТ: Магазин 2.46.4 [01-03-2019]

Плохо. Пользуюсь программой 3 года и мне программа не нравится и я хочу ее поменять... Главная причина - постоянно неправильно указывает наличие товара, если работать с нескольких компьютеров. Техподдержка отвечает, но проблему решить не может. Предлагает вернуть деньги за лицензию. Не советую приобретать если будете работать больше, чем с одного компьютера.
2 | 2 | Ответить

АРТ Магазин про АРТ: Магазин 2.44 [15-01-2018]

Для более оперативной связи с нами лучше задавать вопросы в группе https://vk.com/artmgzn
2 | 2 | Ответить

PardoS про АРТ: Магазин 2.42.4 [17-08-2017]

А у меня выдает ошибку. Сообщение об ошибке закрываю, тогда открывается интерфейс, но никакие данные внести не возможно. Постоянно выскакивает окошко об ошибке и мерзкий квак. На вид прога вроде бы как раз то что мне нужно. Очень бы хотелось ее попробовать
2 | 2 | Ответить

АРТ Магазин в ответ PardoS про АРТ: Магазин 2.42.4 [25-11-2017]

Напишите нам по почте artmgzn@gmail.com и мы поможем решить вашу проблему. Либо попробуйте просто удалить программу вместе с папкой и установить ее заново.
2 | 2 | Ответить

Александр про АРТ: Магазин 2.26 [04-01-2017]

Если у меня упрощенка,могу ли я работать с этой программой?
2 | 2 | Ответить

АРТ Магазин в ответ Александр про АРТ: Магазин 2.42.4 [25-11-2017]

Да, сможете.
2 | 2 | Ответить

Алексей про АРТ: Магазин 2.26 [04-01-2017]

Добрый день.Подскажите,эта программа может работать в кондитерских магазинах где весь товар весовой?
2 | 2 | Ответить

АРТ Магазин в ответ Алексей про АРТ: Магазин 2.42.4 [25-11-2017]

Да, может.
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (46) / Добавить отзыв
 