АРТ: Магазин - автоматизация розничной торговли. Является мощной и функциональной программой для ведения полного учета розничной торговли штучным товаром, от уличного киоска до бутика с одеждой и магазина, торгующего стройматериалами или автозапчастями.
Совмещает в себе две основные функции:
Учет всех движений товара и денежных средств в пределах торговой точки;
Полноценное рабочее место кассира.
Программа ориентирована на индивидуальных предпринимателей, отчитывающихся по системе ЕНВД, которые зачастую выступают и в роли бухгалтера. А следовательно - не нужно ни перед кем отчитываться за движения товара, а просто знать для себя, что откуда пришло и куда ушло. А самое главное сколько осталось.
Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, не обремененный излишними кнопками и списками.
Функции программы:
Вы всегда видите остатки товара в реальном времени
Удобный и быстрый поиск товара из списка по одному или нескольким параметрам (например, по цене, марке, ключевой части наименования) либо с помощью сканера штрих кодов
Возможность присвоить товару штрих код и напечатать его на принтере этикеток
Печать ценников
Возможность работы с резервами и задатками за товар
Возможность списания товара в расход
Возможность вести учет личных продаж
Предоставление полных отчетов за смену и за месяц (выбранную дату) в одно нажатие кнопки
Предоставление полных отчетов по работникам (личные продажи, отработанные часы, взятых наличных...) в одно нажатие
Предоставление полных отчетов по движениям товара и денежных средств с использованием всевозможных фильтров
Ведение списка покупателей с присвоением дисконтных карт и установлением индивидуальной скидки
Возможность оплаты части чека наличными, а оставшейся – по терминалу
Возможность делать общую скидку на весь чек, либо различные на каждую позиции
Печать не фискальных чеков (на чековом принтере), различных бухгалтерских документов (ТОРГ-12, счет-фактуры, накладные…)
Контроль наличности в денежном ящике, внесение и расход наличных из кассы
Что нового в АРТ: Магазин 3.00?
Добавлено : Работа с маркировкой товара в соответствии с ФФД 1.1
Добавлено : Возможность указать СНО для каждого товара
Добавлено : Передача ИНН кассира по требованиям ФФД
Добавлено : Печать ценников на размерные товары
Добавлено : Возможность изменять комментарий к закрытой смене
Добавлено : Добавление нового товара в открытую группу на странице "Поступление товара"
Сальдо - это универсальная бухгалтерская программа для учета расчетных, кассовых и других хозяйственных операций (бухгалтерских проводок), ведения картотек первичных
Отзывы о программе АРТ: Магазин
Артем про АРТ: Магазин 2.46.4 [01-03-2019]
Плохо. Пользуюсь программой 3 года и мне программа не нравится и я хочу ее поменять... Главная причина - постоянно неправильно указывает наличие товара, если работать с нескольких компьютеров. Техподдержка отвечает, но проблему решить не может. Предлагает вернуть деньги за лицензию. Не советую приобретать если будете работать больше, чем с одного компьютера. 2 | 2 | Ответить
АРТ Магазин про АРТ: Магазин 2.44 [15-01-2018]
Для более оперативной связи с нами лучше задавать вопросы в группе https://vk.com/artmgzn 2 | 2 | Ответить
PardoS про АРТ: Магазин 2.42.4 [17-08-2017]
А у меня выдает ошибку. Сообщение об ошибке закрываю, тогда открывается интерфейс, но никакие данные внести не возможно. Постоянно выскакивает окошко об ошибке и мерзкий квак. На вид прога вроде бы как раз то что мне нужно. Очень бы хотелось ее попробовать 2 | 2 | Ответить
АРТ Магазин в ответ PardoS про АРТ: Магазин 2.42.4 [25-11-2017]
Напишите нам по почте artmgzn@gmail.com и мы поможем решить вашу проблему. Либо попробуйте просто удалить программу вместе с папкой и установить ее заново. 2 | 2 | Ответить
Александр про АРТ: Магазин 2.26 [04-01-2017]
Если у меня упрощенка,могу ли я работать с этой программой? 2 | 2 | Ответить
АРТ Магазин в ответ Александр про АРТ: Магазин 2.42.4 [25-11-2017]