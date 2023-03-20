Event Log Explorer для Windows

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Оценка: 2.80/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):0 / 6 509 | Статистика
Размер:8,43 Мб
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Event Log Explorer скриншот № 4

Event Log Explorer - Анализ журналов событий - очень важная задача для любого системного администратора. Стандартный "Просмотр событий" обладает ограниченным набором возможностей и не позволяет анализировать журналы событий быстро и эффективно. Event Log Explorer - простое и в тоже время удобное средство для просмотра, мониторинга и анализа событий, записанных в различные журналы Windows (такие как системный журнал, журнал приложений, журнал безопасности и т.д).
Приложение существенно расширяет возможности стандартной программы "Просмотр событий".

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