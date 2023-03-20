Event Log Explorer - Анализ журналов событий - очень важная задача для любого системного администратора. Стандартный "Просмотр событий" обладает ограниченным набором возможностей и не позволяет анализировать журналы событий быстро и эффективно. Event Log Explorer - простое и в тоже время удобное средство для просмотра, мониторинга и анализа событий, записанных в различные журналы Windows (такие как системный журнал, журнал приложений, журнал безопасности и т.д).

Приложение существенно расширяет возможности стандартной программы "Просмотр событий".