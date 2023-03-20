Event Log Explorer для Windows
|Оценка:
|2.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|FSPro Labs
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 6 509 | Статистика
|Размер:
|8,43 Мб
Event Log Explorer - Анализ журналов событий - очень важная задача для любого системного администратора. Стандартный "Просмотр событий" обладает ограниченным набором возможностей и не позволяет анализировать журналы событий быстро и эффективно. Event Log Explorer - простое и в тоже время удобное средство для просмотра, мониторинга и анализа событий, записанных в различные журналы Windows (такие как системный журнал, журнал приложений, журнал безопасности и т.д).
Приложение существенно расширяет возможности стандартной программы "Просмотр событий".
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