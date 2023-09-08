Duplicate Image Remover Free для Windows
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ManyProg
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 118 | Статистика
|Размер:
|20,23 Мб
|СКАЧАТЬ
Duplicate Image Remover Free - программа для поиска и удаления на компьютере дубликатов файлов изображений. В процессе работы на ПК (копирование, скачивание, перемещение, добавление и т.д.) диски могут заполниться одинаковыми копиями разнообразных картинок и фотографий. Найти такие дубликаты в ручном режиме не так-то уж и просто, да и займет у Вас это много времени, при этом гарантии, что найдены все копии, нет абсолютно никакой.
В такой ситуации Вам поможет приложение Duplicate Image Remover. Этот инструмент очень прост в настройке и управлении, позволяя избавиться от дублирующихся картинок в несколько простых действий. Сначала выберите диски или каталоги, где нужно искать изображения, и запустите сканирование. Через некоторое время на вкладке результатов Вы увидите все дубликатные файлы. Удобно, что тут же можно их и посмотреть - убедитесь, что найденная информация действительно идентична. Отметив ненужные картинки, удалите их с помощью кнопки "Action-Remove".
Duplicate Image Remover поддерживает работу с множеством графических форматов - .bmp, .gif, .ico, .png, .jpg, .tif и другими, полный перечень которых указан в настройках. Если же Вы используете какой-то специфический формат, которого нет в списке, то есть возможность редактирования списка и добавления нужного Вам расширения файла.
Таким образом, с Duplicate Image Remover Вы избавитесь от дублирующихся изображения на своем ПК, сделав его чище и упорядоченее, а также освободите дополнительное пространство, которое пригодится Вам для других целей.
- Разные улучшения.
- Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе Duplicate Image Remover Free
Дмитрий ПС про Duplicate Image Remover Free 1.8.1 [24-12-2018]
Программа не дает сделать авто-выбор - говорит "требуется регистрация" а если у меня интернета нет что делать?
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