Duplicate Image Remover Free - программа для поиска и удаления на компьютере дубликатов файлов изображений. В процессе работы на ПК (копирование, скачивание, перемещение, добавление и т.д.) диски могут заполниться одинаковыми копиями разнообразных картинок и фотографий. Найти такие дубликаты в ручном режиме не так-то уж и просто, да и займет у Вас это много времени, при этом гарантии, что найдены все копии, нет абсолютно никакой.

В такой ситуации Вам поможет приложение Duplicate Image Remover. Этот инструмент очень прост в настройке и управлении, позволяя избавиться от дублирующихся картинок в несколько простых действий. Сначала выберите диски или каталоги, где нужно искать изображения, и запустите сканирование. Через некоторое время на вкладке результатов Вы увидите все дубликатные файлы. Удобно, что тут же можно их и посмотреть - убедитесь, что найденная информация действительно идентична. Отметив ненужные картинки, удалите их с помощью кнопки "Action-Remove".

Duplicate Image Remover поддерживает работу с множеством графических форматов - .bmp, .gif, .ico, .png, .jpg, .tif и другими, полный перечень которых указан в настройках. Если же Вы используете какой-то специфический формат, которого нет в списке, то есть возможность редактирования списка и добавления нужного Вам расширения файла.

Таким образом, с Duplicate Image Remover Вы избавитесь от дублирующихся изображения на своем ПК, сделав его чище и упорядоченее, а также освободите дополнительное пространство, которое пригодится Вам для других целей.