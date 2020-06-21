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Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин для Windows

Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин 16.06.2020

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Описание Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин 16.06.2020Описание   Скачать Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин 16.06.2020СКАЧАТЬ (7,74 Мб) Скриншоты Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин 16.06.2020Скриншоты (10)   Статистика Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин 16.06.2020Статистика   Отзывы о Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин 16.06.2020Отзывы (6)  
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4.43 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин - Программа предназначена для автоматизации процесса торговли фасованным штучным товаром с нескольких складов и обеспечения учета доставки развозки) товаров клиентам.
Выполняются следующие операции:

  • Поддержка работы с национальными валютами стран СНГ;
  • Подготовка оперативных документов для ведения товарооборота;
  • Ведение раздельных справочников контрагентов по торговым складам;
  • Ведение произвольного количества торговых складов;
  • Работа и отчетность в любой фасовке товаров;
  • Ведение маршрутов и схем доставки товаров;
  • Работа с удаленными складами в OFF-Line (загрузка продаж);
  • Работа с мобильными торговыми представителями;
  • Учет консигнационных схем реализации товаров;
  • Ведение справочника товаров и расчет остатков, товарных отчетов;
  • Ведение сертификатов и сроков годности на товары;
  • Ведение раздельного учета (факт и документы);
  • Сохранение цен закупки и реализации на каждый день;
  • Ценообразование по методу FIFO и последнего прихода;
  • Установка цен на товары по общим и индивидуальным формулам;
  • Подготовка разнообразных ценников и прайс - листов;
  • Ведение архивов документов по контрагентам;
  • Выполнение запросов на поиск любых документов;
  • Подготовка реестров, журналов и книг учета;
  • Ведение взаиморасчетов с контрагентами;
  • Учет и анализ движения товаров и материалов;
  • Расчет наценки и рентабельности реализации;
  • Ведение документов по долгам
  • Проверка корректности банковских реквизитов контрагентов;

Программа проста для внедрения, использует оригинальный интерфейс управления списками одним набором кнопок и всплывающих меню.

Что нового в Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин 16.06.2020?
  • Добавлен XLSX отчёт "Связь контрагентов с ХС АИС Меркурий". (СПРАВОЧНИКИ -> Контрагенты -> Печать -> Запросы)
  • Для операции записи исходящих транспортных партий в АИС "Меркурий" на основании накладных добавлена опция "Если нет назначения груза - установить". (ДОКУМЕНТЫ -> Расход товара -> Операции -> Создать транспортные партии)
Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин
Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин
Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин
Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1000 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9 202
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБухгалтерия - Складской учет
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Отзывы о программе Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин

Игорь про Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин 24.02.2017 [11-05-2017]

После скачивания просит пароль программа платная 100%
2 | 2 | Ответить

Kron в ответ Игорь про Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин 24.02.2017 [11-05-2017]

А вы внимательней будьте.
При первом запуске в окошке написано:
Имя - 1
Пароль - 1
Вот их и вводите.
3 | 3 | Ответить

сельский садовод про Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин 24.09.2014 [03-10-2014]

Удобная программа и "автолавка" есть дополнительно.
7 | 2 | Ответить

круглосуточно про Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин 28.06.2013 [07-07-2013]

Встроенная система мотивации производственного отдела,консультантов,отдела (адм. упр. перс.) с картой вывода продукции на внешний рынок будет в программе ?
6 | 5 | Ответить

технолог про Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин 23.02.2013 [06-03-2013]

Как провести анализ и построить отчет в программе по обеспеченности жителей магазинами шаговой доступности на перспективу для развития ?
5 | 3 | Ответить

садовод про Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин 18.06.2012 [30-06-2012]

Полезная и удобная программа.
5 | 2 | Ответить

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