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5 Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин - Программа предназначена для автоматизации процесса торговли фасованным штучным товаром с нескольких складов и обеспечения учета доставки развозки) товаров клиентам.

Выполняются следующие операции: Поддержка работы с национальными валютами стран СНГ;

Подготовка оперативных документов для ведения товарооборота;

Ведение раздельных справочников контрагентов по торговым складам;

Ведение произвольного количества торговых складов;

Работа и отчетность в любой фасовке товаров;

Ведение маршрутов и схем доставки товаров;

Работа с удаленными складами в OFF-Line (загрузка продаж);

Работа с мобильными торговыми представителями;

Учет консигнационных схем реализации товаров;

Ведение справочника товаров и расчет остатков, товарных отчетов;

Ведение сертификатов и сроков годности на товары;

Ведение раздельного учета (факт и документы);

Сохранение цен закупки и реализации на каждый день;

Ценообразование по методу FIFO и последнего прихода;

Установка цен на товары по общим и индивидуальным формулам;

Подготовка разнообразных ценников и прайс - листов;

Ведение архивов документов по контрагентам;

Выполнение запросов на поиск любых документов;

Подготовка реестров, журналов и книг учета;

Ведение взаиморасчетов с контрагентами;

Учет и анализ движения товаров и материалов;

Расчет наценки и рентабельности реализации;

Ведение документов по долгам

Проверка корректности банковских реквизитов контрагентов; Программа проста для внедрения, использует оригинальный интерфейс управления списками одним набором кнопок и всплывающих меню. Что нового в Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин 16.06.2020?

Добавлен XLSX отчёт "Связь контрагентов с ХС АИС Меркурий". (СПРАВОЧНИКИ -> Контрагенты -> Печать -> Запросы)

Для операции записи исходящих транспортных партий в АИС "Меркурий" на основании накладных добавлена опция "Если нет назначения груза - установить". (ДОКУМЕНТЫ -> Расход товара -> Операции -> Создать транспортные партии)