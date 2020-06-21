Memo Sclad 4x4 - Склад и магазин

Заработная плата и Кадры 20.22 (от 15.06.2020)
Заработная плата - незаменимая программа для бухгалтера, которая позволяет вести одновременно несколько предприятий. Присутствует возможность формирования и выгрузки
LS · Книга доходов и расходов 22.09.2015
LS · Книга доходов и расходов - программа для учета доходов и расходов для УСН организации или индивидуального предпринимателя
Настройка FPrint 1.0
Настройка FPrint- бесплатная программа настройки внешнего вида кассового чека на ККМ FPrint. С ее помощью вы можете настроить печать заголовка и подвала чека,
Кадры Плюс 7.1.6
Кадры Плюс - мощное профессиональное приложение для автоматизации работы отдела кадров любой организации, которая позволяет с легкостью создавать любые приказы,
Бюджет 1.3.0.5
Бюджет - бесплатная и простая в использовании программа, которая предназначена для ведения учета в небольшой компании или домашней бухгалтерии
БухСофт Мини Упрощенка 2020 (от 24.04.2020)
БухСофт Мини Упрощенка – элементарная программа, которая содержат самые необходимые функции для учета лиц применяющих упрощенную систему налогообложения.