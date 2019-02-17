CRM Индивидуальный Предприниматель - удобная программа для учёта организаций, ведения договоров, выписки счет-фактур, счетов, учета работ, услуг и денежных средств небольшой организацией или индивидуальным предпринимателем, использующим упрощенную схему налогообложения. Программа может быть установлена как в офисе, так и на домашнем компьютере.
Этот комплекс изначально ориентирован для работы в сфере обслуживания, наладки и ремонта компьютерной и электронной техники, а так же заправки принтеров. Однако настройки и возможности приложения позволяют использовать его и в любых других ситуациях вне зависимости от профиля деятельности предприятия.
Основные характеристики программы:
Ведение разовых договоров и договоров с актами на длительный срок.
Учет актов выполненных работ.
Формирование списка работ и выписка счетов или счет-фактур.
Учет поступивших денежных средств по безналичным и наличным расчетам.
Склад материалов, комплектующих или радиотоваров. Печать накладных.
Расчет квартальных налогов.
Учет процентов банка и оплат в ФСЗН.
Все печатные формы можно корректировать.
Книги по упрощенной схеме налогообложения.
Учет расходов и баланса по ведению бизнеса.
Домашняя или личная бухгалтерия.
Имеется вся необходимая отчетность, в том числе, для налоговых органов.
Возможность печати адресов на конверты.
Печать визиток. Служебных и личных.
Создание сообщений-напоминаний, контроль дней рождения.
Массовая рассылка сообщений по E-mail.
Автоматическое создание резервных копий базы данных (ZIP архив+пароль) + автоматическое копирование в "облако" или на "флешку".
Фильтры, выборки и поиски.
Поддержка Caller ID .
Справочная система по программе.
Программа не требует установки в систему, содержит в одном пакете и сервер и базу данных, легко умещается на флешке, а также проста в освоении и настройке.
Что нового в CRM Индивидуальный Предприниматель 2.8.0.1?
Добавлена возможность присвоения штрих-кода не только товарам, но и услугам. Теперь поиск в договорах и актах можно проводить по штрих-коду. При этом выводится вся история использования данного товара или услуги.