CRM Индивидуальный Предприниматель - удобная программа для учёта организаций, ведения договоров, выписки счет-фактур, счетов, учета работ, услуг и денежных средств небольшой организацией или индивидуальным предпринимателем, использующим упрощенную схему налогообложения. Программа может быть установлена как в офисе, так и на домашнем компьютере.

Этот комплекс изначально ориентирован для работы в сфере обслуживания, наладки и ремонта компьютерной и электронной техники, а так же заправки принтеров. Однако настройки и возможности приложения позволяют использовать его и в любых других ситуациях вне зависимости от профиля деятельности предприятия.

Основные характеристики программы:

Ведение разовых договоров и договоров с актами на длительный срок.

Учет актов выполненных работ.

Формирование списка работ и выписка счетов или счет-фактур.

Учет поступивших денежных средств по безналичным и наличным расчетам.

Склад материалов, комплектующих или радиотоваров. Печать накладных.

Расчет квартальных налогов.

Учет процентов банка и оплат в ФСЗН.

Все печатные формы можно корректировать.

Книги по упрощенной схеме налогообложения.

Учет расходов и баланса по ведению бизнеса.

Домашняя или личная бухгалтерия.

Имеется вся необходимая отчетность, в том числе, для налоговых органов.

Возможность печати адресов на конверты.

Печать визиток. Служебных и личных.

Создание сообщений-напоминаний, контроль дней рождения.

Массовая рассылка сообщений по E-mail.

Автоматическое создание резервных копий базы данных (ZIP архив+пароль) + автоматическое копирование в "облако" или на "флешку".

Фильтры, выборки и поиски.

Поддержка Caller ID .

Справочная система по программе.

Программа не требует установки в систему, содержит в одном пакете и сервер и базу данных, легко умещается на флешке, а также проста в освоении и настройке.