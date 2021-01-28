Запись звонков для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|16.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Clever Mobile
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 578 | Статистика
|Размер:
|7,09 Мб
|СКАЧАТЬ
Запись звонков - полезное приложение для Android-устройство, которое позволяет записывать исходящие и входящие телефонные разговоры. Управление программой очень простое: включение и выключение записи делается всего лишь в один клик на главном экране приложения путем перемещения соответствующего бегунка.
Прямо из приложения Запись звонков при необходимости Вы сможете и послушать записанные разговоры, выбрав нужные из списка. Тут же Вы и удалите старые файлы. Кстати, настройку очистки ненужных записей можно автоматизировать, установив соответствующее расписание. В опциях приложения реализована функция установки пароля на работу с программой, так что сохранять, слушать и удалять разговоры посторонний человек не сможет.
Дополнительно можно выбирать источник записи (микрофон, линия, свой голос, голос собеседника), режим канала (моно или стерео), качество записи, включить синхронизацию с сервисами Dropbox и Google Drive. Сам файл сохраняется в формате 3GP или MP4. В целом, приложение Запись звонков весьма удобно и практично - теперь Вы сможете сохранить и послушать еще раз любой важный разговор в хорошем качестве.
- Исправлены ошибки с Google Drive.
- Улучшена производительность
- Обновлены переводы
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