Запись звонков - полезное приложение для Android-устройство, которое позволяет записывать исходящие и входящие телефонные разговоры. Управление программой очень простое: включение и выключение записи делается всего лишь в один клик на главном экране приложения путем перемещения соответствующего бегунка.

Прямо из приложения Запись звонков при необходимости Вы сможете и послушать записанные разговоры, выбрав нужные из списка. Тут же Вы и удалите старые файлы. Кстати, настройку очистки ненужных записей можно автоматизировать, установив соответствующее расписание. В опциях приложения реализована функция установки пароля на работу с программой, так что сохранять, слушать и удалять разговоры посторонний человек не сможет.

Дополнительно можно выбирать источник записи (микрофон, линия, свой голос, голос собеседника), режим канала (моно или стерео), качество записи, включить синхронизацию с сервисами Dropbox и Google Drive. Сам файл сохраняется в формате 3GP или MP4. В целом, приложение Запись звонков весьма удобно и практично - теперь Вы сможете сохранить и послушать еще раз любой важный разговор в хорошем качестве.