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Запись звонков для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:16.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 578 | Статистика
Размер:7,09 Мб
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Запись звонков - полезное приложение для Android-устройство, которое позволяет записывать исходящие и входящие телефонные разговоры. Управление программой очень простое: включение и выключение записи делается всего лишь в один клик на главном экране приложения путем перемещения соответствующего бегунка.

Прямо из приложения Запись звонков при необходимости Вы сможете и послушать записанные разговоры, выбрав нужные из списка. Тут же Вы и удалите старые файлы. Кстати, настройку очистки ненужных записей можно автоматизировать, установив соответствующее расписание. В опциях приложения реализована функция установки пароля на работу с программой, так что сохранять, слушать и удалять разговоры посторонний человек не сможет.

Дополнительно можно выбирать источник записи (микрофон, линия, свой голос, голос собеседника), режим канала (моно или стерео), качество записи, включить синхронизацию с сервисами Dropbox и Google Drive. Сам файл сохраняется в формате 3GP или MP4. В целом, приложение Запись звонков весьма удобно и практично - теперь Вы сможете сохранить и послушать еще раз любой важный разговор в хорошем качестве.

Что нового в Запись звонков 16.4?
  • Исправлены ошибки с Google Drive.
  • Улучшена производительность
  • Обновлены переводы
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