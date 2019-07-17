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Усилитель громкости для Android

Усилитель громкости 1.9.2 для Android

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Описание Усилитель громкости 1.9.2 для AndroidОписание   Скачать Усилитель громкости 1.9.2 для AndroidСКАЧАТЬ (5,94 Мб) Скриншоты Усилитель громкости 1.9.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Усилитель громкости 1.9.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Усилитель громкости 1.9.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Усилитель громкости - бесплатное Android-приложение, с помощью которого можно легко увеличить громкость вашего мобильного устройства, вне зависимости от того слушаете вы музыку, играете в игры или смотрите видео. Усиление звука работает для наушников и внешних динамиков.

Основные возможности:

  • Увеличение громкости, вне зависимости от того слушаете вы музыку, играете в игры или смотрите видео.
  • Увеличить громкости всей системы: включая громкость мелодии звонка, уведомлений и звука будильника.
  • Динамический аудио визуализатор.
  • Управление музыкальным плеером (отображение названия песни и исполнителя, воспроизведение/пауза, следующая/предыдущая песня и др.).
  • Поддержка наушников, внешних динамиков и Bluetooth.
  • Простота в использовании: две поворотные ручки для регулировки громкости и повышения уровня.
  • 6 звуковых режимов позволяют увеличить громкость телефона всего одним нажатием.
  • Не требуется root-доступ.
Усилитель громкости
Усилитель громкости
Усилитель громкости
Усилитель громкости
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыдругое
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Отзывы о программе Усилитель громкости

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