StarMaker для Android

StarMaker 7.7.4 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание StarMaker 7.7.4 для AndroidОписание   Скачать StarMaker 7.7.4 для AndroidСКАЧАТЬ (57,49 Мб) Скриншоты StarMaker 7.7.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика StarMaker 7.7.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о StarMaker 7.7.4 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

StarMaker - приложение для караоке, которое позволяет выбрать лучшие песни из огромного каталога и спеть их под караоке. Присутствует возможность редактировать высококачественные записи с помощью широкого ряда эффектов и делиться своими шедеврами со всеми друзьями.

Ключевые особенности StarMaker:

  • Запись звуковых дорожек и их редактирование с помощью широкого набора спецэффектов.
  • Наличие технологии улучшения голоса, улавливающая звуки лучшего качества.
  • Вывод изображения на полный экран.
  • Новые функции, такие как «Крючок», обеспечивающие гибкую запись.
  • Возможность подписываться на других пользователей.
  • Интеллектуальная функция рекомендаций анализирует вкус и стиль пользователя и предлагает ему соответствующий контент.
StarMaker
StarMaker
StarMaker
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМузыка - другое
ТОП-сегодня раздела "Музыка"
 

Perfect Guitar 20170918 для Android

Perfect Guitar – поможет сделать первые шаги тем, кто хочет научиться играть на гитаре. Самоучитель в пошаговых инструкциях приведет вас в мир музыкального искусства

Абсолютный Слух 2 3.7.5 для Android

Ваш персональный учитель и проводник в прекрасный мир музыки. Доступны наборы упражнений для развития фундаментальных навыков музыканта: интервалов, аккордов и гамм.

Solo 2 2.4.3 для Android

Solo 2 – виртуальная гитара везде и всегда с вами. Загружайте приложение на устройство или «умные» часы. Симулятор гитары предложит классическую, акустическую и

Guitar Tuna 6.9.0 для Android

GuitarTuna – удобный тюнер для настройки струнных инструментов. Поддерживаются акустическая и электро-гитара, бас-гитара, укулеле и другие. Для новичков будут

Гитара с нуля 1.8 для Android

Бесплатное обучающее приложение для Android, с помощью которого можно освоить азы игры на шестиструнной акустической гитаре. пользователю доступны детальные

Песни под гитару 7.0.9 для Android

Песни под гитару – большая коллекция песен со всех стран мира с текстами и аккордами для игры на гитаре. Возможности приложения включают автопрокрутку текста

Отзывы о программе StarMaker

Admin

Отзывов о программе StarMaker 7.7.4 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 