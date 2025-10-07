Flat Equalizer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.3.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Beat Blend Labs
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 5 | Статистика
|Размер:
|27.97 Мб
|СКАЧАТЬ
Flat Equalizer — приложение для расширенного управления звуком и настройки аудиоэффектов. Дает возможность увеличивать громкость, настраивать эквалайзер и использовать дополнительные эффекты для более качественного и насыщенного звучания. Программа работает с наушниками и динамиками устройства, обеспечивает точную регулировку параметров в зависимости от предпочтений пользователя.
Главной особенностью программы является 10-полосный эквалайзер, который позволяет гибко изменять баланс частот. Среди дополнительных инструментов стоит отметить: усилитель низких частот, виртуализатор и эффекты реверберации, которые создают более объемное и детализированное звучание. Приложение совместимо с большинством медиаплееров и подходит для различных сценариев использования: от прослушивания музыки до просмотра фильмов и игр.
Список основных возможностей Flat Equalizer:
- Оснещен 10-полосным эквалайзером для гибкой настройки звучания.
- Предлагает усилитель басов для наушников и динамиков, виртуализатор и реверберация для объемного звучания.
- Содержит встроенные предустановки для разных музыкальных жанров (рок, поп, джаз, классика и др.);
- Дает возможность создавать и сохранять собственные профили эквалайзера.
- Совместим с большинством приложений для воспроизведения музыки и видео.
- Обеспечивает качественный звук как в наушниках, так и во внешних динамиках.
Shazam – хотите все знать о звучащей рядом музыке? Запускайте приложение, нажимайте значок...
Бесплатное и простое в использовании приложение для мобильных Android-устройств, которое...
Persist Volume Control - продвинутый регулятор громкости для Android-смартфонов и планшетов, который...
Запись звонков 5.0.0-callrec-google-play
Запись звонков - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого...
Простое приложение для мобильных Android-устройств, которое представляет собой удобный...
Приложение предоставляет расширенные возможности управления звуком. Предлагает...
Отзывы о программе Flat Equalizer
Admin
Отзывов о программе Flat Equalizer 6.3.5 пока нет, можете добавить...