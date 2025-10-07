Flat Equalizer — приложение для расширенного управления звуком и настройки аудиоэффектов. Дает возможность увеличивать громкость, настраивать эквалайзер и использовать дополнительные эффекты для более качественного и насыщенного звучания. Программа работает с наушниками и динамиками устройства, обеспечивает точную регулировку параметров в зависимости от предпочтений пользователя.

Главной особенностью программы является 10-полосный эквалайзер, который позволяет гибко изменять баланс частот. Среди дополнительных инструментов стоит отметить: усилитель низких частот, виртуализатор и эффекты реверберации, которые создают более объемное и детализированное звучание. Приложение совместимо с большинством медиаплееров и подходит для различных сценариев использования: от прослушивания музыки до просмотра фильмов и игр.

Список основных возможностей Flat Equalizer: