TaskSchedulerView для Windows

TaskSchedulerView 1.50

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Описание TaskSchedulerView 1.50Описание   Скачать TaskSchedulerView 1.50СКАЧАТЬ (74 Кб) Скриншоты TaskSchedulerView 1.50Скриншоты (3)   Статистика TaskSchedulerView 1.50Статистика   Отзывы о TaskSchedulerView 1.50Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
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TaskSchedulerView - простенькая портативная (не требующая установки в систему) информативная утилита, которая показывает все задачи планировщика операционной системы Windows. Кроме того, здесь же у Вас есть возможность включать и выключать запланированные задачи, а также организовать работу сразу с несколькими задачами одновременно.

Для каждой задачи Вы увидите подробную информацию: имя, статус, состояние, скрыто или нет, последний запуск, следующий запуск, триггеры, папка задач и другое. При необходимости вся информация о задачах может быть экспортирована в текстовый или html-формат, а также скопирована в буфер обмена.

Что нового в TaskSchedulerView 1.50?
  • Исправлены ошибки
TaskSchedulerView
TaskSchedulerView
TaskSchedulerView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 128
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе TaskSchedulerView

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