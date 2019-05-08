TaskSchedulerView - простенькая портативная (не требующая установки в систему) информативная утилита, которая показывает все задачи планировщика операционной системы Windows. Кроме того, здесь же у Вас есть возможность включать и выключать запланированные задачи, а также организовать работу сразу с несколькими задачами одновременно.

Для каждой задачи Вы увидите подробную информацию: имя, статус, состояние, скрыто или нет, последний запуск, следующий запуск, триггеры, папка задач и другое. При необходимости вся информация о задачах может быть экспортирована в текстовый или html-формат, а также скопирована в буфер обмена.