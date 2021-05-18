Adobe Photoshop Mix для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.2.393 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Adobe Systems Incorporated
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 273 | Статистика
|Размер:
|44,17 Мб
|СКАЧАТЬ
Adobe Photoshop Mix - набор функциональных инструментов, благодаря которым пользователь может с легкостью объединять, вырезать картинки, применять разнообразные стили и редактировать изображения прямо на своем мобильном устройстве, после чего их можно экспортировать в Adobe Photoshop CC. Присутствует возможность обмениваться проектами с другими пользователями, а также имеется интеграция с Adobe Creative Cloud.
Основные возможности Adobe Photoshop Mix:
- Возможность вырезать и удалять фрагменты изображений, а также объединять несколько фотографий.
- Регулировка цвета и контрастности изображений.
- Публикация проектов.
- Возможность применения разнообразных фильтров и стилей.
- Экспорт изображений в Adobe Photoshop CC.
- Тесная интеграция с Adobe Creative Cloud.
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Admin
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