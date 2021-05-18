Adobe Photoshop Mix для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.2.393 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 273 | Статистика
Размер:44,17 Мб
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Adobe Photoshop Mix - набор функциональных инструментов, благодаря которым пользователь может с легкостью объединять, вырезать картинки, применять разнообразные стили и редактировать изображения прямо на своем мобильном устройстве, после чего их можно экспортировать в Adobe Photoshop CC. Присутствует возможность обмениваться проектами с другими пользователями, а также имеется интеграция с Adobe Creative Cloud.

Основные возможности Adobe Photoshop Mix:

  • Возможность вырезать и удалять фрагменты изображений, а также объединять несколько фотографий.
  • Регулировка цвета и контрастности изображений.
  • Публикация проектов.
  • Возможность применения разнообразных фильтров и стилей.
  • Экспорт изображений в Adobe Photoshop CC.
  • Тесная интеграция с Adobe Creative Cloud.
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