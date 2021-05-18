Adobe Photoshop Mix - набор функциональных инструментов, благодаря которым пользователь может с легкостью объединять, вырезать картинки, применять разнообразные стили и редактировать изображения прямо на своем мобильном устройстве, после чего их можно экспортировать в Adobe Photoshop CC. Присутствует возможность обмениваться проектами с другими пользователями, а также имеется интеграция с Adobe Creative Cloud.

Основные возможности Adobe Photoshop Mix: