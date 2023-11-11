Miray RAM Drive для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
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Категория:HDD утилиты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 438 | Статистика
Размер:5,19 Мб
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Miray RAM Drive скриншот № 1
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Miray RAM Drive - очень простая утилита для быстрого создания виртуального диска на Вашем компьютере. С помощью Miray RAM Drive Вы сможете получить новый том диска буквально в пару кликов мышки и с минимумом настроек. Программа эмулирует настоящий носитель данных, так что созданный RAM-диск может быть использован всеми остальными программами в качестве сверхбыстрого дополнительного жесткого диска.

Разработчики уверяют, что организованный с помощью Miray RAM Drive диск работает быстрее, чем жесткие диски и даже SSD-накопители, обеспечивая ускоренный доступ к файлам при чтении и записи информации. В целом же, можно констатировать, что такой диск станет отличным решением для организации временного хранилища при кэшировании часто и интенсивно используемых файлов - конвертировании видео, изображений и т.д.

Работать с Miray RAM Drive очень просто. После установки приложения укажите размер нового диска, передвигая ползунок до нужной отметки, и запустите виртуализацию носителя. При этом сама программа спрячется в трее, и когда необходимость в RAM-диске отпадет, Вы сможете его полностью отключить. Однако помните, что все данные на таком диске не сохраняются - скопируйте нужные файлы до отключения.

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