Miray RAM Drive - очень простая утилита для быстрого создания виртуального диска на Вашем компьютере. С помощью Miray RAM Drive Вы сможете получить новый том диска буквально в пару кликов мышки и с минимумом настроек. Программа эмулирует настоящий носитель данных, так что созданный RAM-диск может быть использован всеми остальными программами в качестве сверхбыстрого дополнительного жесткого диска.

Разработчики уверяют, что организованный с помощью Miray RAM Drive диск работает быстрее, чем жесткие диски и даже SSD-накопители, обеспечивая ускоренный доступ к файлам при чтении и записи информации. В целом же, можно констатировать, что такой диск станет отличным решением для организации временного хранилища при кэшировании часто и интенсивно используемых файлов - конвертировании видео, изображений и т.д.

Работать с Miray RAM Drive очень просто. После установки приложения укажите размер нового диска, передвигая ползунок до нужной отметки, и запустите виртуализацию носителя. При этом сама программа спрячется в трее, и когда необходимость в RAM-диске отпадет, Вы сможете его полностью отключить. Однако помните, что все данные на таком диске не сохраняются - скопируйте нужные файлы до отключения.