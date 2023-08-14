HDShredder - инструмент для полной очистки всего жесткого диска (USB-флешки, карты памяти, внешнего HDD и т.д.) или его отдельного раздела без возможности последующего восстановления информации. Программа удобна, когда Вы продаете свой винчестер (флешку) или передаете его другим на время, чтобы недобросовестные пользователи не смогли воспользоваться конфиденциальной информацией, удаленной обычным способом.

Работать с приложением очень просто благодаря интуитивно продуманному интерфейсу и пошаговому мастеру настройки, который на каждом этапе подскажет и поможет выбрать правильный параметр. Вы определяете режим удаления, затем указываете конкретный раздел или целый диск, метод стирания данных (1, 3, 7 проходов или другие специфические алгоритмы) и запускаете процесс уничтожения данных.

Кроме всего, в HDShredder есть опция создания автозагрузочной флэшки, которая сможет отформатировать даже системный диск при загрузке операционки. В общем-то все достаточно понятно и удобно: полностью очистите свои диски от всех результатов Вашей деятельности и хранимых когда-либо данных без возможности восстановления этой информации.