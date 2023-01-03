ImDisk Virtual Disk Driver - маленькая утилита для создания виртуальных дисков в оперативной памяти компьютера. Этот инструмент позволит Вам эмулировать не только жесткий диск, но также оптический привод и даже дискету (если это необходимо).

Эмулируемый диск может быть установлен как обычный съемный носитель, тогда он будет использовать свой кэш в текущей файловой системе. Кроме этого, виртуальный диск можно установить непосредственно в оперативную память, что избавит систему от засорения временными файлами.

Программа имеет минималистичный интерфейс, освоить который не составит труда даже начинающим пользователям. После установки приложения Вы сможете найти его в Панели управления. Тут Вам нужно нажать "Mount new" и указать основные параметры виртуального диска: название, размер, метку (букву), размещение в оперативной или физической памяти и др.

Кроме того, для монтирования образа можно использовать контекстное меню Проводника Windows, куда интегргируется соответствующая строка. Нажав правую кнопку мыши на файле образа, выбирайте "Mount as ImDisk Virtual Disk". Процесс размонтирования аналогичен.

Использование ImDisk Virtual Disk Driver для создания диска в оперативной памяти ускорит работу некоторых приложений и системы в целом: можно перенести на виртуальный диск временные файлы, кэш, файлы подкачки, портативные версии программ. Однако помните, что все данные, находящиеся в оперативной памяти, после выключения компьютера на виртуальном диске будут утеряны, если их не сохранить на реальный диск.