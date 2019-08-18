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Free M4a to MP3 Converter 9.7
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3.60 из 5, всего оценок - 5
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- Рейтинг программы - 3.60 из 5
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Free M4a to MP3 Converter - простенький, но достаточно эффективный конвертер аудио файлов некоторых специфических форматов в наиболее популярный и распространенный mp3. Программа поддерживает преобразование таких форматов как aac, m4a, m4b (аудиокниги), 3gp, m4r, mp4 и других на основе MPEG4. При этом, кроме конвертирования в mp3 можно также перекодировать их в wav-формат.
Работать с приложением достаточно легко: добавляйте файлы или целые папки (доступна опция перетаскивания), указывайте место сохранения готового аудио и определяйтесь с выходным форматом. После этого достаточно нажать "Конвертировать" (или F5), и через некоторое время получите сконвертированные файлы.
От других подобных приложений конвертер отличается высокой скоростью обработки файлов, удобным интерфейсом, настройкой качества получаемого файла в формате mp3 (увеличение битрейта до 320 Кбит/с и частоты дискретизации до 48 KHz).
Кроме всего, в программе имеется встроенный аудиоплеер для прослушивания файлов. Важно также, что вся мета-информация (ID3 тэги) копируется из исходного файла - конвертированное аудио уже содержит всю необходимую информацию: название трека, имя артиста, альбом и т.д.
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|Что нового в Free M4a to MP3 Converter 9.7?
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Отзывы о программе Free M4a to MP3 Converter
An про Free M4a to MP3 Converter 9.6 [05-12-2018]
Шалавы.
Обман, что бесплатная. Функции ограничены на деле.
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Иван про Free M4a to MP3 Converter 9.6 [13-11-2018]
Требует денег
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Олег про Free M4a to MP3 Converter 9.3 Build 81 [24-09-2017]
Раньше это была годная программа, которая делала именно то, что должна. Теперь это просто малварь, вымогающий у тебя деньги. "Мы бедные несчастные инди-разработчики, позолотите ручку" - клянчит программа при первом запуске - "А не заплатишь, мы будем тебе показывать рекламу". И показывает. В четверть экрана. При дальнейших включениях и выключениях малварь настойчиво предлагает тебе заплатить, подписаться и т.д. Но если вам и этого мало, то полученные конвертацией файлы прога помечает знаком замка, за снятие которого так же требует денег, но позиционирует это как "Я тебе помогу с этой бедой", а не как "Я тебе бесплатно работать не буду". Шуты гороховые. Не хотят давать людям функционал - пусть называют свой софт платным, чтобы его сразу стороной обходили, но нет, они пошли путем обмана, давления, назойливого капанья на нервы. Короче снёс. Пользуйтесь другими программами.
4 | | Ответить
Neuromancer про Free M4a to MP3 Converter 9.3 Build 81 [07-05-2017]
Годная прога, работает как надо, ничего лишнего, подстав в виде рекламы посреди\в конце треков не обнаружено.
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Сергей про Free M4a to MP3 Converter 9.3 [26-02-2017]
Все работает.Легко и непринужденно вытащил из 2-х часового видео оперы(mp4) файл в mp3 с битрейтом 320...
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