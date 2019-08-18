Free M4a to MP3 Converter для Windows

Free M4a to MP3 Converter 9.7

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Описание Free M4a to MP3 Converter 9.7Описание   Скачать Free M4a to MP3 Converter 9.7СКАЧАТЬ (4,4 Мб) Скриншоты Free M4a to MP3 Converter 9.7Скриншоты (4)   Статистика Free M4a to MP3 Converter 9.7Статистика   Отзывы о Free M4a to MP3 Converter 9.7Отзывы (6)  
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3.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 3.60 из 5
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Free M4a to MP3 Converter - простенький, но достаточно эффективный конвертер аудио файлов некоторых специфических форматов в наиболее популярный и распространенный mp3. Программа поддерживает преобразование таких форматов как aac, m4a, m4b (аудиокниги), 3gp, m4r, mp4 и других на основе MPEG4. При этом, кроме конвертирования в mp3 можно также перекодировать их в wav-формат.

Работать с приложением достаточно легко: добавляйте файлы или целые папки (доступна опция перетаскивания), указывайте место сохранения готового аудио и определяйтесь с выходным форматом. После этого достаточно нажать "Конвертировать" (или F5), и через некоторое время получите сконвертированные файлы.

От других подобных приложений конвертер отличается высокой скоростью обработки файлов, удобным интерфейсом, настройкой качества получаемого файла в формате mp3 (увеличение битрейта до 320 Кбит/с и частоты дискретизации до 48 KHz).

Кроме всего, в программе имеется встроенный аудиоплеер для прослушивания файлов. Важно также, что вся мета-информация (ID3 тэги) копируется из исходного файла - конвертированное аудио уже содержит всю необходимую информацию: название трека, имя артиста, альбом и т.д.

Что нового в Free M4a to MP3 Converter 9.7?
  • Добавлены новые функции
Free M4a to MP3 Converter
Free M4a to MP3 Converter
Free M4a to MP3 Converter
Free M4a to MP3 Converter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)15 / 12 974
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Free M4a to MP3 Converter

An про Free M4a to MP3 Converter 9.6 [05-12-2018]

Шалавы.
Обман, что бесплатная. Функции ограничены на деле.
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Иван про Free M4a to MP3 Converter 9.6 [13-11-2018]

Требует денег
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Олег про Free M4a to MP3 Converter 9.3 Build 81 [24-09-2017]

Раньше это была годная программа, которая делала именно то, что должна. Теперь это просто малварь, вымогающий у тебя деньги. "Мы бедные несчастные инди-разработчики, позолотите ручку" - клянчит программа при первом запуске - "А не заплатишь, мы будем тебе показывать рекламу". И показывает. В четверть экрана. При дальнейших включениях и выключениях малварь настойчиво предлагает тебе заплатить, подписаться и т.д. Но если вам и этого мало, то полученные конвертацией файлы прога помечает знаком замка, за снятие которого так же требует денег, но позиционирует это как "Я тебе помогу с этой бедой", а не как "Я тебе бесплатно работать не буду". Шуты гороховые. Не хотят давать людям функционал - пусть называют свой софт платным, чтобы его сразу стороной обходили, но нет, они пошли путем обмана, давления, назойливого капанья на нервы. Короче снёс. Пользуйтесь другими программами.
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Neuromancer про Free M4a to MP3 Converter 9.3 Build 81 [07-05-2017]

Годная прога, работает как надо, ничего лишнего, подстав в виде рекламы посреди\в конце треков не обнаружено.
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Сергей про Free M4a to MP3 Converter 9.3 [26-02-2017]

Все работает.Легко и непринужденно вытащил из 2-х часового видео оперы(mp4) файл в mp3 с битрейтом 320...
1 | | Ответить

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