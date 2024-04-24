CPU X для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 090 | Статистика
Размер:13.59 Мб
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CPU X - небольшая бесплатная утилита, которая предоставит пользователю массу полезной информации об Android-девайсе. С помощью приложения можно узнать:

  • тип и модель процессора, количество ядер, тактовую частоту, марку производителя;
  • подробную информацию о системе: производитель и модель устройства, серийный номер, версия ОС;
  • размер, разрешение экрана и плотность пикселей;
  • общее количество оперативной памяти и объем свободной RAM;
  • объем внутренней памяти;
  • состояние сетевого подключения, тип подключения, IP-адрес, скорость загрузки/отдачи;
  • уровень заряда батареи, ее температура, напряжение, емкость (mAh), статус;
  • доступные сенсоры на устройстве;
  • дополнительное возможности (как например наличие/отстуствие WIFI, WIFI Direct, Bluetooth, Bluetooth LE, NFC, GPS, Microphone, Camera Flash, USB Host, USB Accessory Removable Storage);
  • информация о фронтальной и задней камере.

Кроме этого присутствуют наглядные еженедельные и ежемесячные графики по использованию мобильных данных, а также имеются виджеты для домашнего экрана, встроенный компас, предоставляется информация о видеочипе и многое другое.

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