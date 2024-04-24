CPU X для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Pacific Developer
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 090 | Статистика
|Размер:
|13.59 Мб
|СКАЧАТЬ
CPU X - небольшая бесплатная утилита, которая предоставит пользователю массу полезной информации об Android-девайсе. С помощью приложения можно узнать:
- тип и модель процессора, количество ядер, тактовую частоту, марку производителя;
- подробную информацию о системе: производитель и модель устройства, серийный номер, версия ОС;
- размер, разрешение экрана и плотность пикселей;
- общее количество оперативной памяти и объем свободной RAM;
- объем внутренней памяти;
- состояние сетевого подключения, тип подключения, IP-адрес, скорость загрузки/отдачи;
- уровень заряда батареи, ее температура, напряжение, емкость (mAh), статус;
- доступные сенсоры на устройстве;
- дополнительное возможности (как например наличие/отстуствие WIFI, WIFI Direct, Bluetooth, Bluetooth LE, NFC, GPS, Microphone, Camera Flash, USB Host, USB Accessory Removable Storage);
- информация о фронтальной и задней камере.
Кроме этого присутствуют наглядные еженедельные и ежемесячные графики по использованию мобильных данных, а также имеются виджеты для домашнего экрана, встроенный компас, предоставляется информация о видеочипе и многое другое.
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Admin
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