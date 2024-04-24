CPU X - небольшая бесплатная утилита, которая предоставит пользователю массу полезной информации об Android-девайсе. С помощью приложения можно узнать:

тип и модель процессора, количество ядер, тактовую частоту, марку производителя;

подробную информацию о системе: производитель и модель устройства, серийный номер, версия ОС;

размер, разрешение экрана и плотность пикселей;

общее количество оперативной памяти и объем свободной RAM;

объем внутренней памяти;

состояние сетевого подключения, тип подключения, IP-адрес, скорость загрузки/отдачи;

уровень заряда батареи, ее температура, напряжение, емкость (mAh), статус;

доступные сенсоры на устройстве;

дополнительное возможности (как например наличие/отстуствие WIFI, WIFI Direct, Bluetooth, Bluetooth LE, NFC, GPS, Microphone, Camera Flash, USB Host, USB Accessory Removable Storage);

информация о фронтальной и задней камере.

Кроме этого присутствуют наглядные еженедельные и ежемесячные графики по использованию мобильных данных, а также имеются виджеты для домашнего экрана, встроенный компас, предоставляется информация о видеочипе и многое другое.