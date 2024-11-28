Gemini для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.686588308 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.22 Мб
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Gemini — это интеллектуальный помощник, созданный на базе технологий искусственного интеллекта от Google. Это приложение предназначено для пользователей Android, заменяя стандартный Google Ассистент при желании пользователя. Оно предоставляет доступ к передовым ИИ-моделям Google, предлагая функциональность, которая помогает в обучении, планировании, обработке информации и выполнении множества повседневных задач.
Gemini поддерживает текстовые, голосовые и визуальные запросы, позволяя находить информацию, анализировать данные с экрана телефона и интегрироваться с другими сервисами Google. Программа оптимизирована для работы на устройствах с Android 10 и выше, с объемом оперативной памяти от 2 ГБ, что гарантирует плавное выполнение задач.
Приложение доступно бесплатно и предоставляет удобный интерфейс для взаимодействия с искусственным интеллектом. Google Gemini помогает пользователям упрощать ежедневные задачи, включая управление почтой, планирование поездок, поиск информации и генерацию идей.
Основные возможности приложения Google Gemini
- Интеграция с Gmail и Google Диском: автоматическое обобщение писем и документов, поиск ключевой информации.
- Многофункциональный поиск: поддержка текстовых, голосовых запросов, поиска по изображениям и камере.
- Информирование с экрана: возможность получать данные о содержимом экрана телефона по запросу.
- Удобное планирование: создание планов на основе информации из Google Карт и Google Авиабилетов.
- Помощь в обучении и генерации идей: использование ИИ для поиска вдохновения и новых знаний.
- Поддержка устройств Android 10+: работает на современных смартфонах с объемом оперативной памяти от 2 ГБ.
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