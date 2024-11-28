Gemini для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.686588308 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.22 Мб
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Gemini — это интеллектуальный помощник, созданный на базе технологий искусственного интеллекта от Google. Это приложение предназначено для пользователей Android, заменяя стандартный Google Ассистент при желании пользователя. Оно предоставляет доступ к передовым ИИ-моделям Google, предлагая функциональность, которая помогает в обучении, планировании, обработке информации и выполнении множества повседневных задач.

Gemini поддерживает текстовые, голосовые и визуальные запросы, позволяя находить информацию, анализировать данные с экрана телефона и интегрироваться с другими сервисами Google. Программа оптимизирована для работы на устройствах с Android 10 и выше, с объемом оперативной памяти от 2 ГБ, что гарантирует плавное выполнение задач.

Приложение доступно бесплатно и предоставляет удобный интерфейс для взаимодействия с искусственным интеллектом. Google Gemini помогает пользователям упрощать ежедневные задачи, включая управление почтой, планирование поездок, поиск информации и генерацию идей.

Основные возможности приложения Google Gemini

  • Интеграция с Gmail и Google Диском: автоматическое обобщение писем и документов, поиск ключевой информации.
  • Многофункциональный поиск: поддержка текстовых, голосовых запросов, поиска по изображениям и камере.
  • Информирование с экрана: возможность получать данные о содержимом экрана телефона по запросу.
  • Удобное планирование: создание планов на основе информации из Google Карт и Google Авиабилетов.
  • Помощь в обучении и генерации идей: использование ИИ для поиска вдохновения и новых знаний.
  • Поддержка устройств Android 10+: работает на современных смартфонах с объемом оперативной памяти от 2 ГБ.
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