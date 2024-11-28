Gemini — это интеллектуальный помощник, созданный на базе технологий искусственного интеллекта от Google. Это приложение предназначено для пользователей Android, заменяя стандартный Google Ассистент при желании пользователя. Оно предоставляет доступ к передовым ИИ-моделям Google, предлагая функциональность, которая помогает в обучении, планировании, обработке информации и выполнении множества повседневных задач.

Gemini поддерживает текстовые, голосовые и визуальные запросы, позволяя находить информацию, анализировать данные с экрана телефона и интегрироваться с другими сервисами Google. Программа оптимизирована для работы на устройствах с Android 10 и выше, с объемом оперативной памяти от 2 ГБ, что гарантирует плавное выполнение задач.

Приложение доступно бесплатно и предоставляет удобный интерфейс для взаимодействия с искусственным интеллектом. Google Gemini помогает пользователям упрощать ежедневные задачи, включая управление почтой, планирование поездок, поиск информации и генерацию идей.

Основные возможности приложения Google Gemini