KeyFinder для Windows

KeyFinder 2.0.10.13

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Описание KeyFinder 2.0.10.13Описание   Скачать KeyFinder 2.0.10.13СКАЧАТЬ (906 Кб) Скриншоты KeyFinder 2.0.10.13Скриншоты (1)   Статистика KeyFinder 2.0.10.13Статистика   Отзывы о KeyFinder 2.0.10.13Отзывы (2)  
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3.38 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 3.38 из 5
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KeyFinder - простенькая утилита для выявления в системе ключей установленной операционки, а также и приложений, которые требуют лицензии и регистрации. Теперь, если Вы планируете переустановить систему или отформатировать диск, но потеряли установочный компакт-диск или почтовое сообщение с лицензионным ключом от ОС и программ, то KeyFinder поможет Вам извлечь их из реестра и сохранить в текстовый или CSV-файл для дальнейшего использования.

Работать с KeyFinder легко, какие бы то ни было настройки отсутствуют - запустили и смотрите информацию: название продукта, серийный номер, ID лицензии, регистрационное имя, организация, имя компьютера и др. При желании можно сменить регистрационное имя и организацию.

Как утверждают разработчики, в настоящее время программа может "вытащить" лицензионные ключи от более чем 300 программных продуктов, где конечно же присутствуют и самые популярные: MS Office, VMWare, Microsoft SQL, Adobe, антивирусные решения, игры и т.д.

KeyFinder
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)17 / 31 151
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе KeyFinder

Gar про KeyFinder 2.0.10.11 [11-01-2018]

после скачивания с сервера SoftPortal virustotal показал 22 угрозы
3 | 10 | Ответить

Krit в ответ Gar про KeyFinder 2.0.10.11 [11-01-2018]

Мягко говоря, не преувеличивайте. 1/67 - результат проверки на вирустотале файла, загруженного с серверов СП - https://www.virustotal.com/#/file/35e605862069aeb3d8413cd512ae05f2831f21f1f496c9cdb90d1c3b8a3cfb97/detection
3 | 15 | Ответить

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