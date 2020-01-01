KeyFinder - простенькая утилита для выявления в системе ключей установленной операционки, а также и приложений, которые требуют лицензии и регистрации. Теперь, если Вы планируете переустановить систему или отформатировать диск, но потеряли установочный компакт-диск или почтовое сообщение с лицензионным ключом от ОС и программ, то KeyFinder поможет Вам извлечь их из реестра и сохранить в текстовый или CSV-файл для дальнейшего использования.

Работать с KeyFinder легко, какие бы то ни было настройки отсутствуют - запустили и смотрите информацию: название продукта, серийный номер, ID лицензии, регистрационное имя, организация, имя компьютера и др. При желании можно сменить регистрационное имя и организацию.

Как утверждают разработчики, в настоящее время программа может "вытащить" лицензионные ключи от более чем 300 программных продуктов, где конечно же присутствуют и самые популярные: MS Office, VMWare, Microsoft SQL, Adobe, антивирусные решения, игры и т.д.