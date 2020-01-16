RAD Studio для Windows

RAD Studio 10.3.3

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Описание RAD Studio 10.3.3Описание   Скачать RAD Studio 10.3.3СКАЧАТЬ (127,98 Мб) Скриншоты RAD Studio 10.3.3Скриншоты (3)   Статистика RAD Studio 10.3.3Статистика   Отзывы о RAD Studio 10.3.3Отзывы (2)  
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4.45 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.45 из 5
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RAD Studio - наиболее полная платформа разработки приложений для Windows 10 и Mac OS X, а также и мобильных устройств. Это приложение обеспечивает пожалуй самый быстрый способ создания и обновления интенсивно работающих с данными, сильно взаимодействующих программ с визуально насыщенным пользовательским интерфейсом при помощи Object Pascal и C++.

Здесь доступен широкий выбор функций поддержки Windows 10, в том числе новые компоненты VCL для Windows 10, стили для VCL и FMX, а также службы UWP (универсальной платформы Windows). Новая платформа позволяет поддерживать более крупные проекты на большем числе платформ с удвоенным объемом памяти в среде разработки и вдвое большим размером поддерживаемых проектов. Кроме того, обеспечена поддержка нескольких мониторов и десятки новых функций среды разработки, предназначенных для ускорения создания кода, что сделает работу как никогда эффективной.

В состав сборки входят: Delphi, InterBase, C++Builder, HTML5 Builder.

С помощью RAD Studio разработчики смогут создавать приложения в 5 раз быстрее по сравнению с другими инструментами, а разработка приложений для нескольких настольных, мобильных, облачных платформ и платформ баз данных, включая 32- и 64-разрядные версии Windows 10, Mac OS X, iOS и Android, станет еще быстрее.

RAD Studio
RAD Studio
RAD Studio
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 258 361,00 руб.
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Немецкий, Французскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)5 / 10 050
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСредства разработки
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Отзывы о программе RAD Studio

Василий про RAD Studio 10.2.1 Tokyo [25-07-2018]

Платформа интересная. Но, в отличии от Delphi 7, напихано очень много лишнего. Не проще ли в Options... проекта подключать то, что в данный момент для конкретного проекта необходимо? Иначе всё приходится делать с точностью до наоборот.
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гость про RAD Studio 10 Seattle [12-09-2015]

Интересная платформа разработки приложений, но чего-то не хватает.
7 | 11 | Ответить

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