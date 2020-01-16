RAD Studio - наиболее полная платформа разработки приложений для Windows 10 и Mac OS X, а также и мобильных устройств. Это приложение обеспечивает пожалуй самый быстрый способ создания и обновления интенсивно работающих с данными, сильно взаимодействующих программ с визуально насыщенным пользовательским интерфейсом при помощи Object Pascal и C++.

Здесь доступен широкий выбор функций поддержки Windows 10, в том числе новые компоненты VCL для Windows 10, стили для VCL и FMX, а также службы UWP (универсальной платформы Windows). Новая платформа позволяет поддерживать более крупные проекты на большем числе платформ с удвоенным объемом памяти в среде разработки и вдвое большим размером поддерживаемых проектов. Кроме того, обеспечена поддержка нескольких мониторов и десятки новых функций среды разработки, предназначенных для ускорения создания кода, что сделает работу как никогда эффективной.

В состав сборки входят: Delphi, InterBase, C++Builder, HTML5 Builder.

С помощью RAD Studio разработчики смогут создавать приложения в 5 раз быстрее по сравнению с другими инструментами, а разработка приложений для нескольких настольных, мобильных, облачных платформ и платформ баз данных, включая 32- и 64-разрядные версии Windows 10, Mac OS X, iOS и Android, станет еще быстрее.