RAD Studio - наиболее полная платформа разработки приложений для Windows 10 и Mac OS X, а также и мобильных устройств. Это приложение обеспечивает пожалуй самый быстрый способ создания и обновления интенсивно работающих с данными, сильно взаимодействующих программ с визуально насыщенным пользовательским интерфейсом при помощи Object Pascal и C++.
Здесь доступен широкий выбор функций поддержки Windows 10, в том числе новые компоненты VCL для Windows 10, стили для VCL и FMX, а также службы UWP (универсальной платформы Windows). Новая платформа позволяет поддерживать более крупные проекты на большем числе платформ с удвоенным объемом памяти в среде разработки и вдвое большим размером поддерживаемых проектов. Кроме того, обеспечена поддержка нескольких мониторов и десятки новых функций среды разработки, предназначенных для ускорения создания кода, что сделает работу как никогда эффективной.
В состав сборки входят: Delphi, InterBase, C++Builder, HTML5 Builder.
С помощью RAD Studio разработчики смогут создавать приложения в 5 раз быстрее по сравнению с другими инструментами, а разработка приложений для нескольких настольных, мобильных, облачных платформ и платформ баз данных, включая 32- и 64-разрядные версии Windows 10, Mac OS X, iOS и Android, станет еще быстрее.
Adobe AIR - среда для выполнения, благодаря которой появляется возможность преобразовать существующие веб-сервисы, написанные с использованием Flash, ActionScript,
Отзывы о программе RAD Studio
Василий про RAD Studio 10.2.1 Tokyo [25-07-2018]
Платформа интересная. Но, в отличии от Delphi 7, напихано очень много лишнего. Не проще ли в Options... проекта подключать то, что в данный момент для конкретного проекта необходимо? Иначе всё приходится делать с точностью до наоборот. 2 | 4 | Ответить
гость про RAD Studio 10 Seattle [12-09-2015]
Интересная платформа разработки приложений, но чего-то не хватает. 7 | 11 | Ответить