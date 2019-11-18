максим Хочу рассказать пару слов о «лучшей», по мнению автора и, наверное, его родственников программе для розничного магазина – Магазьке.

Стал я обладателем сего «чуда» пару месяцев назад и скорее всего это была пятница, 13))) Программа является конфигурацией к восьмерке 1С. Наверное - мне так и не удалось это выяснить- программа может много ну или автор декларирует что может много… Узнать так это или нет на самом деле сложно, практически невозможно: Полноценного гайда – нет. Есть устаревшие, не всегда актуальные, минимальные крохи базовых знаний в самоучителе и ФАКе, которые написаны достаточно давно и информация в них, зачастую, не отражает текущую реальность. Любую потребность в нужной информации надо искать в описании релизов, ответов на вопросы пользователям, и на сторонних ресурсах. Но и это не самое страшное! Неприятно то, что уровень клиентского сервиса от разработчика заканчивается сразу же как только он получил деньги, причем не важно за что – за программу, дополнительную обработку или восстановлении данных. Еще раз: как только деньги получены – всё! Вы становитесь не то что неинтересны, вы становитесь раздражающим фактором.

Первым звонком такого «клиентоориентированного» подхода стала мой вопрос «как можно изменить размеры окна, в котором пробивается чек, так как на моем ноуте оно превышает размеры монитора?» ответ шедевральный – «Взять ноутбук (компьютер) с нормальным расширением» т.е. ноут самсунг по мнению автора ненормальный. И это при условии что нигде не указаны никакие требования к железу. И продолжение ответа «Программа предоставляется в бесплатном режиме до 21 дня. Вы ознакомились приняли решение - приобрели. Вас никто не заставлял.» Ладно я по глупости купил сразу лицензию на два компа, но ведь есть неосторожные которые могут купить ЭТО сразу на большее количество компьютеров! Им что, надо на каждый из компов предварительно поставить демо-версию, зайти во все справочники и документы чтобы проверить как они отображаются на мониторе?! Если видно на одном ноутбуке то хочется верить, что будет видно и на другом. Тем более я не просил что-то переделывать, я просил просто сказать как можно изменять размеры одного конкретного окна, так как остальные окна позволяли менять размер.

Ладно, решил, что связываться на начальном этапе себе дороже и, как говорится «с помощью говна и палок» сделал убогий «костыль». В дальнейшем еще несколько раз обращался к разработчику – уровень клиентоориентированности был примерно на прежнем уровне. Апогей наступил тогда, когда у меня полетел винчестер и центральная база на нем. Это была моя вторая «черная» пятница за время знакомства с этой программой! Сжав зубы и будучи морально готовым к высокомерному стилю общения сквозь зубы от разработчика я написал запрос «Возможно ли восстановить центральную базу и сколько это стоит?» Когда дело касается денег – ответы приходят быстро)) была указана сумма и что возможно это сделать в кратчайшие сроки. Деньги оказались на треть меньше чем стоимость лицензии, но в моем случае выбирать не приходилось и я их перечислил…. Мдаааа…. На следующий день я получил ответ «база восстановлена, сделана центральной».

Вроде как бы все хорошо, но получив базу я не смог ее развернуть – выдавало ошибку. Очередной «гениальный» ответ от разработчика – «У вас древняя платформа 1С». Но простите – какую дали, такую и установил… ладно, ждем новый результат….

Получили второй файл «восстановленной» базы. Вот когда вы получаете, со слов исполнителя, готовый результат вы ведь ждете, что она будет полностью рабочей? То есть восстановлены не только справочники и документы, но и связи между центральной и переферийной базой? Ведь именно это подразумевается под просьбой восстановить ЦЕНТРАЛЬНУЮ базу?! Не справочники и документы, а базу! Ан нет! По мнению автора – он должен восстановить только справочники, а уж как заново связать эти базы, при условии, что переферийная база накопила некоторый объем информации которой нет в центральной базе - это думайте сами, решайте сами. Т.е теперь есть две базы – одна периферийная с полным набором информации, другая центральная которая теперь никоим образом не связана с периферийной и для чего она нужна – не понятно…. На мой вопрос «а что мне теперь собственно делать с двумя разными базами?» и просьбу решить вопрос я начал получать шедевральные ответы: «...слов нет одни буквы.», «Это полный пи....», удаляйте переферийную базу с потерей данных по торговле, остаткам за два дня и заново клонируйте ЦБ, «вас слишком много сегодня», « База "сдохла" по ВАШЕЙ вине- обработились бы к другому специалисту», «Максим - вы ничего не попутали. Я Вам ничего не должен и не обязан. Выдыхайте», «а это нужно быть "полным идиотом… "» и «…это просто "охеренная" проблемма. без нее вот никак нельзя работать», «(для вопросов) есть общедоступный форум, вот там и задавайте свои вопросы и ждите на них ответы.», «Я ваши деньги полностью отработал и даже с хорошей скидкой, в выходной день

- завел с вами переписку

- пошел на встречу

- скачал ваш файл

- восстановил базу данных…»

Особенно умиляют пункты «пошел на встречу» и «Скачал файл», видимо человек привык (и чуть дальше поймете почему) за каждый вздох брать деньги.

На мой вопрос является ли такое хамское отношение к клиентам приобретенным или врожденным мне ответили «Приобретенное - 23 года в погонах дают о себе знать.» И стало сразу все понятно: профдеформация настолько изменила человека, что привычка на всех смотреть как на недоумков и общаться с позиции «я в погонах, а ты -никто» уже стало нормой. Итогом его гневного письма стало «Как восстановить РИБ и не потерять данные при этом - я вам напишу.» Как вы думаете, когда я получил информацию? – правильно: никогда. Ведь он же в погонах и деньги получил! Да и прошло то всего пару-тройку недель – куда торопиться-то?)

Отголоски такого хамского общения иногда проскальзывают на форуме этой «лучшей» программы, или на смежных форумах по аналогичным ресурсам, но весь «талант общения с клиентами» конечно же раскрывается в личной переписке.

Покупая данную программу вам надо ли молиться, чтобы не было сбоев, и вы сможете сами разобраться с ее архитектурой и настройками либо быть готовым к хамским ответам и неадекватному поведению разработчика. Мое резюме – обходите стороной!

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