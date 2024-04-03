Фото Зеркало - Photo Editor - мобильная фотостудия для Android, с помощью которой у пользователя появляется возможность добавлять к своим фотографиям зеркальные эффекты, создавая тем самым неповторимые композиции, которыми не стыдно будет делиться с друзьями в социальных сетях.

Достаточно сделать фото при помощи встроенной камеры или выбрать изображение из Галереи, после чего становятся доступными все инструменты редактирования. Можно отображать фотографии слева направо, справа налево, сверху вниз, создавать зеркальное отражение, повторение, а также изменять стили отражения фотографий, применять различные фотоэффекты, накладывать рамки и многое другое.

Основные возможности Фото Зеркало - Photo Editor: