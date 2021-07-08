Phonto - бесплатное и очень простое в использовании приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно быстро и легко добавить текст к изображениям.

Достаточно выбрать любое изображение, после чего можно добавить к нему произвольный текст, меняя при этом его расположение на картинке, размер, шрифт, цвет и пр., и затем сохранить результат на своем мобильном устройстве.

Основные возможности Phonto: