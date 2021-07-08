Phonto для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.81 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 465 | Статистика
Размер:21,33 Мб
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Phonto - бесплатное и очень простое в использовании приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно быстро и легко добавить текст к изображениям.

Достаточно выбрать любое изображение, после чего можно добавить к нему произвольный текст, меняя при этом его расположение на картинке, размер, шрифт, цвет и пр., и затем сохранить результат на своем мобильном устройстве.

Основные возможности Phonto:

  • Присутствует более 200 шрифтов.
  • Возможность установить сторонние шрифты.
  • Возможность изменять размер шрифта.
  • Возможность изменять цвет текста.
  • Возможность вращать текст.
  • Возможность двигать текст по изображению.
  • Сохранение готового результата на устройстве.
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