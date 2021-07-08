Phonto для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.81 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|youthhr
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 465 | Статистика
|Размер:
|21,33 Мб
|СКАЧАТЬ
Phonto - бесплатное и очень простое в использовании приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно быстро и легко добавить текст к изображениям.
Достаточно выбрать любое изображение, после чего можно добавить к нему произвольный текст, меняя при этом его расположение на картинке, размер, шрифт, цвет и пр., и затем сохранить результат на своем мобильном устройстве.
Основные возможности Phonto:
- Присутствует более 200 шрифтов.
- Возможность установить сторонние шрифты.
- Возможность изменять размер шрифта.
- Возможность изменять цвет текста.
- Возможность вращать текст.
- Возможность двигать текст по изображению.
- Сохранение готового результата на устройстве.
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