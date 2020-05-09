Squid (Papyrus) для Android

Squid (Papyrus) 3.5.2.0-GP для Android

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Описание Squid (Papyrus) 3.5.2.0-GP для AndroidОписание   Скачать Squid (Papyrus) 3.5.2.0-GP для AndroidСКАЧАТЬ (13,34 Мб) Скриншоты Squid (Papyrus) 3.5.2.0-GP для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Squid (Papyrus) 3.5.2.0-GP для AndroidСтатистика   Отзывы о Squid (Papyrus) 3.5.2.0-GP для AndroidОтзывы (0)  
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Squid (Papyrus) - очень удобное приложение для Android, с помощью которого можно легко создавать на своем смартфоне или планшете рукописные заметки, причем писать можно как пальцем, так и стилусом (Nexus 7) или активным пером (Galaxy Note с S Pen).

Присутствует возможность копировать, вставлять и перемещать контент между страницами и заметками, импортировать изображения, рисовать фигуры, группировать заметки, изменять цвет и толщину рукописного текста и размер рисунков, экспортировать заметки в формат PDF и многое другое.

Основные возможности Squid (Papyrus):

  • Создание заметок на устройствах, поддерживающих активное перо (напр., Galaxy Note с S Pen).
  • Создание заметок на устройствах, поддерживающих пассивный стилус (напр., Nexus 7).
  • Наличие векторного графического модуля.
  • Возможность выбора типа (нелинованная, в линейку, в клетку) и размеров бумаги (бесконечная лента, letter, A4).
  • Функции отмены/повтора, выбора, перемещения и изменения размера.
  • Изменение цвета и веса выделенных элементов.
  • Вырезание, копирование и вставка элементов в заметках.
  • Прокрутка и масштабирование двумя пальцами.
  • Группирование заметок в блокноты.
  • Сортировка заметок и блокнотов.
  • Импорт, обрезка и изменение размеров изображений.
  • Экспорт заметок в форматы PDF, PNG или JPEG для печати, архивации или пересылки другим пользователям.
  • Возможность делиться заметками с друзьями и коллегами по электронной почте, в Evernote и т.д.
  • Поддержка многооконного режима Samsung.
  • Отображение заметок на дополнительном экране.
Squid (Papyrus)
Squid (Papyrus)
Squid (Papyrus)
Squid (Papyrus)
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 087
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаметки от руки
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Отзывы о программе Squid (Papyrus)

Admin

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