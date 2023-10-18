Блокнот для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.32 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 542 | Статистика
Размер:1,01 Мб
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Блокнот - простенькое, но очень удобное приложение для Android-устройств, которое поможет Вам вести записи, делать заметки и важные комментарии, как и в обычном бумажном блокноте. Страницы в этой записной книжке добавляются автоматически по мере необходимости, так что Вы можете не переживать, что у Вас закончатся листы или не останется свободного места. Чтобы перейти на новую страницу достаточно просто сделать свайп по экрану Вашего устройства влево или вправо.

Удобно, что в приложении Блокнот есть содержание: приводится название каждой занятой записями страницы по первым словам заметки, что значительно упрощает поиск нужного комментария. Также присутствуют элементарные опции редактирования, такие как копирование и вставка выделенного текста в нужное место. Кроме того, в настройках можно менять шрифт текста (доступно 3 типа) и устанавливать ночной или дневной режим работы (изменяется цвет фона и текста).

В общем-то, в приложении Блокнот все просто, но вместе с тем вполне достаточно, чтобы все Ваши идеи и заметки могли быть сохранены для дальнейшего развития и использования, когда это понадобится.

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Отзывы о программе Блокнот

Ира про Блокнот 1.10 для Android [12-09-2016]

Самый лучший Блокнот (в пределах ОС Android):

- поддерживает сохранение текстов больших объёмов, на странице можно сохранить более 200 стр. печатного текста;

- использовать как электронную парольную книжку (тем, кто кукисы удаляет);

- копировать/вставить: скопировал статью и вставил;

- пиши свои заметки/статьи и вставляй в блог.

Админы Спасибо =)!
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