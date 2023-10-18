Блокнот - простенькое, но очень удобное приложение для Android-устройств, которое поможет Вам вести записи, делать заметки и важные комментарии, как и в обычном бумажном блокноте. Страницы в этой записной книжке добавляются автоматически по мере необходимости, так что Вы можете не переживать, что у Вас закончатся листы или не останется свободного места. Чтобы перейти на новую страницу достаточно просто сделать свайп по экрану Вашего устройства влево или вправо.

Удобно, что в приложении Блокнот есть содержание: приводится название каждой занятой записями страницы по первым словам заметки, что значительно упрощает поиск нужного комментария. Также присутствуют элементарные опции редактирования, такие как копирование и вставка выделенного текста в нужное место. Кроме того, в настройках можно менять шрифт текста (доступно 3 типа) и устанавливать ночной или дневной режим работы (изменяется цвет фона и текста).

В общем-то, в приложении Блокнот все просто, но вместе с тем вполне достаточно, чтобы все Ваши идеи и заметки могли быть сохранены для дальнейшего развития и использования, когда это понадобится.