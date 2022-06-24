Заметки для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Innim Mobile Exp
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|13 / 19 | Статистика
|Размер:
|5,83 Мб
Заметки - удобное приложение для создания заметок и списков. Присутствует возможность создавать заметки из чего угодно, будь то фотографии, картинки, аудио-сообщения, списки дел или покупок. Также можно отредактировать заметку, добавив примечания, вложения, детали, уведомления. Заметки можно сортировать по важности, темам, дате выполнения, цветам.
Особенности приложения:
- Совмещает в себе блокнот, планировщик дел и записную книжку.
- Максимально простое и интуитивно понятное в использовании приложение. Функционал понятен без инструкций и подсказок.
- Идеально подходит для быстрой записи важной информации – заметку или список можно создать буквально за секунды.
- Создание заметок из фотографий, картинок, аудио-сообщений, списка дел или покупок.
- Возможность отредактировать заметку, добавив примечания, вложения, детали, уведомления.
- Для каждой заметки можно установить уведомления и напоминания (одноразовые или регулярные), а следить за дедлайнами поможет удобный календарь.
- Заметки можно сортировать по важности, темам, дате выполнения, цветам. Это делает поиск по содержимому максимально быстрым и удобным.
- Позволяет защитить личные данные коротким код-паролем, чтобы только вы имели доступ к своим заметкам и спискам.
- Важная информация не потеряется при переходе на новое устройство – для зарегистрированных пользователей предусмотрена возможность восстановления данных.
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