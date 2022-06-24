Заметки для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):13 / 19 | Статистика
Размер:5,83 Мб
Заметки скриншот № 1
Заметки скриншот № 2
Заметки скриншот № 3
Заметки скриншот № 4

Заметки - удобное приложение для создания заметок и списков. Присутствует возможность создавать заметки из чего угодно, будь то фотографии, картинки, аудио-сообщения, списки дел или покупок. Также можно отредактировать заметку, добавив примечания, вложения, детали, уведомления. Заметки можно сортировать по важности, темам, дате выполнения, цветам.

Особенности приложения:

  • Совмещает в себе блокнот, планировщик дел и записную книжку.
  • Максимально простое и интуитивно понятное в использовании приложение. Функционал понятен без инструкций и подсказок.
  • Идеально подходит для быстрой записи важной информации – заметку или список можно создать буквально за секунды.
  • Создание заметок из фотографий, картинок, аудио-сообщений, списка дел или покупок.
  • Возможность отредактировать заметку, добавив примечания, вложения, детали, уведомления.
  • Для каждой заметки можно установить уведомления и напоминания (одноразовые или регулярные), а следить за дедлайнами поможет удобный календарь.
  • Заметки можно сортировать по важности, темам, дате выполнения, цветам. Это делает поиск по содержимому максимально быстрым и удобным.
  • Позволяет защитить личные данные коротким код-паролем, чтобы только вы имели доступ к своим заметкам и спискам.
  • Важная информация не потеряется при переходе на новое устройство – для зарегистрированных пользователей предусмотрена возможность восстановления данных.
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