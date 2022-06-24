Заметки - удобное приложение для создания заметок и списков. Присутствует возможность создавать заметки из чего угодно, будь то фотографии, картинки, аудио-сообщения, списки дел или покупок. Также можно отредактировать заметку, добавив примечания, вложения, детали, уведомления. Заметки можно сортировать по важности, темам, дате выполнения, цветам.

Особенности приложения: